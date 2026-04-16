我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市四維國小合唱團傳捷報。在114年全國學生音樂與師生鄉土歌謠比賽中，憑藉細膩動人的音色與層次分明的和聲表現，一舉拿下同聲合唱與鄉土歌謠兩項「特優」最高榮耀，讓動人歌聲閃耀全國舞台。今年3月於台東舉行的全國學生音樂比賽中，四維國小合唱團在同聲合唱組展現高度音樂詮釋力，獲得評審一致肯定；4月於高雄登場的全國師生鄉土歌謠比賽臺灣台語類組，則以〈夜精靈〉與〈戇囡仔〉兩首作品，透過精準語音掌握與細膩情感表達，呈現台語歌謠獨特韻味與文化深度，再度榮獲特優佳績，雙喜臨門。四維國小合唱團歷史悠久，自2010年由黃瑋凌老師擔任指揮以來，在歷任校長、行政團隊及家長支持下，深耕音樂教育、成果豐碩。除競賽表現亮眼外，亦積極參與各類演出與藝術交流，曾受邀於美麗島站光之穹頂演出「聖誕報佳音音樂會」，並與高雄市國樂團合作「年嚮」新年音樂會，及與國立高雄師範大學音樂學系共同演出歌劇《波西米亞人》，累積豐富舞台經驗。此外，自2022年至2026年，合唱團連續受邀擔任高雄市國慶日與元旦升旗典禮國歌領唱，以清亮動人的歌聲，為城市重要時刻增添莊嚴與溫度，歌聲令人驚艷。四維國小校長王淵智表示，學校長期推動音樂文化教育，透過國內外交流拓展學生視野，並每年舉辦「四維囝仔音樂會」、「四維囡仔愛唱歌音樂會」及「天籟之音－特優團隊音樂會」，提供多元展演舞台，培養學生藝術素養。未來也將持續支持孩子們在音樂路上發光發熱，讓歌聲成為城市最溫暖而動人的力量。