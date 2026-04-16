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台鋼雄鷹「大王」王柏融4月14從中信兄弟本土王牌「美美」鄭浩均手中敲出生涯第99支全壘打，明（17）日回到主場澄清湖球場，有機會達成生涯百轟，對手正好是樂天桃猿。桃猿總教練曾豪駒今（16）日受訪時笑說，會全力去封鎖王柏融，但曾總也說，王柏融今年的揮擊的自信心提升很多，很開心看到王柏融將達到個人的重大里程碑。王柏融14日作客洲際球場，從「美美」鄭浩均手中敲出生涯第99轟，距離百轟里程碑僅剩下1支，有機會在明日起的澄清湖主場3連戰達成。而雄鷹明日的對手，正好是王柏融昔日效力的桃猿，桃猿總教練曾豪駒表示，王柏融在揮擊的自信心提升很多，揮棒也比較完整，「能夠創造屬於自己的紀錄，這是每個選手都想要去嚮往跟追求的。」曾總指出，王柏融這幾年揮棒比較猶豫，「今年看他不管揮空，或擊到球的品質，都回到他在前期時好的狀況，也希望他能繼續維持下去。」桃猿王牌洋投威能帝（Pedro Fernandez）預計在本週澄清湖系列賽歸隊，將遇到狀況不錯的王柏融，曾總野開玩笑表示，「我們也會努力地去封鎖他。」但曾總也說，很開心看到王柏融將達成百轟里程碑，「他也是我們過去都在一起的（隊友），當然希望每個選手都有好的表現，但我們這邊會全力去防止（百轟）。」至於有什麼策略，曾總直言就是全力對決，「這才是精彩的地方。」王柏融2018年球季後行使旅外球員資格，轉赴日本職棒日本火腿隊發展，離台時留下中職生涯86轟。2024年王柏融返台發展，第1個球季敲出6轟，去年只出現4轟，本季王柏融打擊狀態回升，累積11場出賽12場出賽，敲出3轟，打擊率2成56。