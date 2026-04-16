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▲在數位發展部主辦的「衛星數位應用創新大賽」中脫穎而出，以創新作品「天際哨兵」獲獎的系統雛形產品展示。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大陳志明教授向中華電信網路分公司賈仲雍總經理展示系統運作。（圖／嶺東科大提供）

台中嶺東科技大學傳捷報！由智慧科技學院領軍的跨校團隊，在數位發展部主辦的「衛星數位應用創新大賽」中脫穎而出，以創新作品「天際哨兵—整合無人機空投與衛星物聯網之全地形邊坡防災預警系統」，勇奪最高榮譽金獎，展現技職體系跨域整合與實作導向的堅強實力。本次獲獎團隊「星星月亮地球聯隊」，由智慧科技學院教師同時身兼全國技能競賽裁判長的陳志明教授，帶領資訊管理系學生攜手台灣科技大學與雲林科技大學全國技能競賽前國手學生組成。團隊歷經多次野外實測與系統優化，成功克服山區「無道路、無電力、無訊號」的環境限制，打造出具高度穩定性與即時傳輸能力的防災系統。值得關注的是，本屆競賽由中華電信大力支持通訊資源，「星星月亮地球聯隊」不僅為其支持隊伍中唯一摘金者，更在最終實體展示評比中獲得評審一致高度肯定，成為全場矚目焦點。陳志明教授表示，「天際哨兵」系統整合無人機精準空投與多軌道衛星通訊技術，可將感測設備快速部署至高風險區域，透過AI邊緣運算進行即時數據分析，即便在地面通訊中斷的情況下，仍能將關鍵災情資訊回傳，顯著提升防災應變效率。此一創新成果不僅回應國家通訊韌性政策，更具備高度實務應用與產業發展潛力。賽後成果展中，該系統的實機展示與數據成果吸引眾多產官學界關注。陳志明教授說，此次獲獎不僅是對團隊研發實力的肯定，也證明技職教育在解決真實社會問題上的關鍵價值。未來團隊將持續優化系統，朝向國際應用發展，期望成為臺灣科技參與全球防災合作的重要力量。值得一提的是，此次奪金不僅為嶺東科大寫下亮眼紀錄，也彰顯跨校合作與技職人才培育的豐碩成果，為台灣在衛星應用與智慧防災領域樹立新標竿。