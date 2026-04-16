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▲孔升妍（如圖）自爆和妹妹定延打架後被爸爸趕下車，眾人還以為是小時後的事情，結果升妍尷尬表示當時自己已經20歲。（圖／YT @TEO 테오）

韓劇《21世紀大君夫人》演員近日常常合體上節目宣傳，包括IU、邊佑錫、孔升妍等人，一同登上搞笑藝人張度練的YouTube節目《Salon Drip》，大聊拍攝幕後與私下生活。沒想到孔升妍意外自爆一段黑歷史，坦言自己20多歲時還在跟妹妹、TWICE定延打架，甚至在定延要拍攝出道生存戰的預告前一天，不小心把妹妹眼睛打傷，讓現場來賓全都聽傻。孔升妍和妹妹定延是韓國演藝圈中有名的姊妹檔。不過說到姊妹之間的相處，升妍在節目中老實坦白：「我真的…很常打她們。」她透露，與另一位只差一歲的妹妹幾乎是從小打到大，屬於「你打我一下、我一定回兩下」的類型。而定延身為家中最小的妹妹，常常想出面勸架，結果反而被波及，甚至因為想告狀而「一起被打」，讓眾人聽了哭笑不得。定延先前曾爆料過姊姊打傷自己後被罰光腳走回家的故事，而升妍被問起細節，回憶當時全家人在爸爸車上，打鬧中失手打了妹妹，定延當場痛到大叫，結果立刻把車停在路邊，直接打開車門把她拖下車。偏偏當天正值冬天，她又剛好沒穿鞋，就這樣被丟在路邊。孔升妍表示，當時距離家裡還有三個公車站的距離，她只能光著腳一路走回家，一邊走一邊氣到不行，甚至在心裡怒喊：「俞定延你真的死定了！」，更讓人驚訝的是，她坦言那時已經20、21歲，讓現場其他演員和主持人都大吃一驚。而隔天還正好是定延參加TWICE出道生存節目《SIXTEEN》，要拍攝預告的重要日子，因為前一天被打到眼睛，差點影響拍攝。所以升妍回到家後也立刻拼命道歉，所幸最後定延也有順利出道。荒唐又真實的姊妹故事曝光後，引發網友熱議，不少人直呼太有既視感，也再次見識到兩人之間吵吵鬧鬧卻深厚的感情。