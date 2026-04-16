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▲張博雅與許光漢同場出席Nike活動，吸引大批媒體到場報導拍攝。（圖／記者林子翔攝）

台灣「跨欄甜心」張博雅，今（16）日出席Nike 101店點記者會，同場活動還有拳擊好手陳念琴與知名藝人許光漢，吸引大批媒體到場採訪，場外還有許光漢爆滿粉絲在外守候，張博雅受訪時坦言很緊張，與「男神」許光漢更全場0互動，「要面對那麼多媒體記者，我一直在幫自己打氣，希望不要太緊張，所以注意力都放在自己身上了。」張博雅今年開季成績亮眼，室內賽先打破全國紀錄，室外賽也有好成績，加上亮眼外型，讓她收穫不少粉絲支持，作為品牌簽約運動員，張博雅出席時也感謝外界支持，但在活動會長久違見到大批媒體陣仗，他坦言還是小緊張。「要面對那麼多媒體記者，我還是有點小焦慮。」張博雅與許光漢都作為剪綵活動的來賓，但兩人沒有太多互動，「因為我一直在幫自己打氣，希望不要太緊張，注意力都放在自己身上了。」張博雅分享，自己有觀賞許光漢拍攝的《想見你》等影視作品，但今天緊張到沒有跟他有太多互動，但親眼看見許光漢為Nike親自設計的衣服，張博雅表示很有趣，即使在不同領域發展，也期待能夠互相學習。張博雅目前已經取得名古屋亞運參賽資格，今年開季還打破自己所保持的女子室內60公尺跨欄全國紀錄，更成功站上室內世錦賽舞台，此外，3月在中國大陸陝西舉行的室內田徑大獎賽上，與中國名將夏思凝、劉景揚等人同場競技摘金，更吸引不少國外媒體和粉絲的關注。張博雅透露，接下來先將啟程日本，參加日本大學生運動會，後續則會返台參與全大運、新北國際田徑公開賽，全力備戰名古屋亞運，「今年開季成績我自己覺得蠻驚艷的，但老師（王國慧）覺得是在她預設之內。」張博雅補充道，「今年亞運如果想要跑進13秒內，或是站上頒獎台，這個成績必須是要維持住的，也希望透過接下來2場賽事刺激，再突破自己室外賽的成績。」