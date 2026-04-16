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▲波特王與前東家最新判決出爐。（圖／翻攝自波特王好帥臉書粉專）

▲波特王。（圖／翻攝YouTube）

曾經在鏡頭前控訴前公司「慣老闆」、甚至獲得「法院認證」言論無罪的百萬網紅波特王（陳加晉），如今聲勢恐面臨大逆轉！波特王與前東家「聚暘新媒體」纏訟多年的官司近日出現大反轉，根據臺灣高等法院高雄分院最新民事判決，原本一審判定前東家須賠償波特王的 100 萬元違約金遭到廢棄，法官裁定波特王在本訴中請求的所有金額均被駁回，更在債權相互抵銷後，波特王仍必須將爭議的分潤金約284萬元通通吐出來返還給前東家聚暘新媒體。這場原本被視為受害者反擊的網紅經紀糾紛，隨著判決書揭露的金流真相，風向瞬間從「法院認證」翻轉為「法院認證還錢」，也讓原本勝券在握的波特王形象大受打擊。回顧這起鬧得沸沸揚揚的網紅大戰，2022 年 6 月波特王大調動作與前東家決裂，當時他發布多支影片，聲淚俱下地控訴負責人「Mars 火星叔叔」（李咸臻）限制其拍片自由、甚至指稱公司長年積欠酬勞，將自己塑造成受壓迫的基層創作者形象。然而，最新的二審判決書揭露了驚人真相，判決內容指出，法院核算波特王在合約期間應給付給前東家的YouTube 頻道分潤金額高達3,794,450元，且因其拒絕提供後台數據查閱行為違約，也須賠償100萬元。雖然法院也認定前東家有延遲給付分潤等違約行為，金額共計約 195 萬元，但由於波特王欠公司的錢（約$479 萬）遠超過公司欠他的錢（約$195 萬），經抵銷後，波特王已無債權可以要求公司給付，反而須償還前公司金額約284萬。對於這場遲來的勝訴，前東家聚暘新媒體負責人「Mars 火星叔叔」感嘆司法終於還了公司一個清白，更直指這整起事件從一開始就是波特王為了獲取金錢利益、企圖無償解約而精心編排的「輿論設局」。他表示：「法院已還清白是波特王違約在先，但波特王一開始就將自己打造成可憐的受害者形象以博取網友同情，試圖透過媒體與群眾壓力對公司施壓，達成其自立門戶並帶走分潤金的目的，更多細節將考慮公開揭示大眾，此役沒有真正的贏家，願大家在挑選合作對象前務必慎選，雖過程艱辛，但好在真理並未消失，也希望社會能夠減少對立，不要網紅說什麼就信什麼，以免誤傷無辜」。