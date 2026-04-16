我是廣告 請繼續往下閱讀

效力韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，韓職生涯第4場出賽就挑戰投1休4，面對的還是開季10勝4敗、暫居KBO龍頭的三星獅。王彥程本場投得相對辛苦，隊友守備又頻出狀況，前三局就花費70球，但他仍靠三振化解危機，最終用95球吃完5局，有6次三振、3保送、被打出6支安打，總共失掉3分，但自家打線被完全壓制，前五局處於0：3落後。王彥程上戰11日面對起亞虎，先發主投6局僅失1分，雖然勝投被隊友砸鍋，無緣搶下開季3連勝，但開季至今先發3場豪取2勝0敗，防禦率0.24、每局上壘率（WHIP）也僅有1.02，以年薪僅10萬美元的亞洲外援身分，投出王牌身手，讓他收穫不少韓國球迷支持。王彥程本場挑戰1休4，還肩負助隊中止主場8連敗的低潮，面對打擊火力旺盛的三星獅，王彥程開局就被攻佔得點圈，但靠三振化解危機無失分，第二局則被因保送、連續安打掉分，第三局游擊手再度發生傳球失誤，加上二壘手後退接高飛球也有瑕疵沒拿到出局數，讓王彥程一口氣再掉2分。王彥程第四局回穩投出三上三下，第五局則用滾地球製造雙殺，2出局後雖再被打出安打，最後成功解決打者化解危機，總計本場用95球吃完5局，有6次三振、3保送、被打出6支安打，總計失掉3分，儘管球威受到體能影響不在最佳狀態，仍能有效控制失分。可惜韓華鷹本場遭遇年薪130萬的三星獅當家王牌洋投胡拉多（Ariel Jurado），打線幾乎完全遭到壓制，雖然2、4局安打都在2出局後發生，無緣創造得分攻勢，前五局打完，韓華鷹仍以0：3暫時落後。