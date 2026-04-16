我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧的員工福利還包括接送員工下班。（圖／IG@82dahyeda）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展滿3年，不僅人氣持續攀升，私下對員工的暖心舉動更意外掀起討論，近日經紀人在社群分享與她工作的日常，公開多項「超狂員工福利」，不只常常被李多慧請客，她還會帶員工親自去買衣服，甚至工作結束後親自開車送大家回家，讓網友直呼「根本夢幻老闆。」李多慧的經紀人透過IG帳號「82dahyeda」，分享許多李多慧私下不為人知的一面，可以看見李多慧對員工可說是「食衣住行全包」，工作期間不僅常常準備下午茶點心與飲料，還會帶員工一起買衣服，讓大家「工作也要美美的」；更令人驚訝的是，工作結束時間較晚時，她甚至會親自開車送員工回家，讓經紀人直喊：「這個老闆怎麼這麼優！」事實上，李多慧過去在招募YouTube頻道製作人時，就曾開出月薪4萬元起、1至3個月年終獎金，還包含最高3萬元機票補助、生日禮金、設備補助等條件，讓許多網友看了直呼「想應徵當多慧員工！」除了寵員工形象，李多慧在台灣的事業版圖同樣亮眼，來台後不僅持續參與啦啦隊應援，更跨足廣告、綜藝節目與YouTube經營，累積超過20支代言，即便韓國球團曾開出高薪邀請回國，她仍選擇留在台灣發展，甚至多次表示「想永遠住在台灣」，還傳出她正在看房準備置產，展現深耕決心。