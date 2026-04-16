台股今（16）再創歷史新高，收在37132點，不少投資人，開始面臨「台股會漲到哪」以及「何時該賣」的煩惱。對此，知名財經作家狄驤在臉書指出，他賣出股票的時機只有兩大狀況，「市場過熱」與「大趨勢反轉」。
狄驤分析，隨著美伊戰爭告一段落，通膨再次狂飆的機率已大幅降低，這意味著整體市場的大趨勢並未出現反轉。因此，現階段的操作核心在於緊盯市場是否過熱。他分享自己常用的觀察指標之一，便是台股大盤與季線的乖離率。歷史經驗顯示，當乖離率突破10%以上時，通常是短線漲幅過大的警訊，若回顧前陣子乖離率曾一度飆升至15%以上，隨後台股便從高點重挫約4000點，殺傷力絕對不容小覷。
不過，狄驤也強調，乖離率過高並不代表台股一定會立刻大跌，其背後的真正意涵是「短線籌碼過於混亂」，且市場槓桿比例變得太高。在這樣的情境下，只要盤面出現任何風吹草動的利空消息，就極易引發投資人恐慌，進而演變成「人踩人、多殺多」。因此，當觀察到市場過熱訊號亮起時，選擇分批減碼並非看空後市，而是為了遵守投資紀律並保留資金靈活度，等待乖離率收斂時再重新建立部位也不遲。
針對具體族群的表現，狄驤特別點名近期強勢的矽光子與半導體設備族群。他指出，自從川普開啟美伊戰爭以來，這兩大強勢族群普遍已累積了30%至50%以上的驚人漲幅，投資人在成功把握這波大行情後，適時分批減碼將獲利入袋是相當合理的策略。最後他也提醒投資人，在乖離率偏高的階段，主力往往會利用散戶受不了誘惑追高時伺機倒貨；反觀當乖離率處於低檔、市場氣氛低迷且好企業乏人問津時，才是投資人真正應該貪婪的時刻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，狄驤也強調，乖離率過高並不代表台股一定會立刻大跌，其背後的真正意涵是「短線籌碼過於混亂」，且市場槓桿比例變得太高。在這樣的情境下，只要盤面出現任何風吹草動的利空消息，就極易引發投資人恐慌，進而演變成「人踩人、多殺多」。因此，當觀察到市場過熱訊號亮起時，選擇分批減碼並非看空後市，而是為了遵守投資紀律並保留資金靈活度，等待乖離率收斂時再重新建立部位也不遲。
針對具體族群的表現，狄驤特別點名近期強勢的矽光子與半導體設備族群。他指出，自從川普開啟美伊戰爭以來，這兩大強勢族群普遍已累積了30%至50%以上的驚人漲幅，投資人在成功把握這波大行情後，適時分批減碼將獲利入袋是相當合理的策略。最後他也提醒投資人，在乖離率偏高的階段，主力往往會利用散戶受不了誘惑追高時伺機倒貨；反觀當乖離率處於低檔、市場氣氛低迷且好企業乏人問津時，才是投資人真正應該貪婪的時刻。