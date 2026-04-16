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技職體系轉變成主流 就業市場需求升溫

四技二專統測驗將於4月25日、26日登場，1111人力銀行發言人曾仲葳表示，選擇統測的考生，多半已有明確的職涯方向，考生在高職階段就已經分科，如電機、資訊等，經過高職3年歷練，也逐漸轉轉變為具備競爭力的主流，就業市場需求持續升溫；高達8成3企業對於技職背景人才抱持高度好感。根據統計，今年四技二專統測和二技統測合計7萬1568人報考，創下歷年新低。曾仲葳表示，選擇統測的考生，多半已有明確的職涯方向，考生在高職階段就已經分科，如資訊、商業、餐飲、設計、電機等，且經過高職3年歷練下來，透過實習、專題、技術操作等，培訓出強大的實作能力，著眼於科大課程能和產業接軌，不用擔心畢業即失業。曾仲葳說，整體而言，技職體系逐漸從過去的替代選項，轉變為具備競爭力的主流，就業市場需求持續升溫。根據1111人力銀行針對894家企業進行調查發現，有高達8成3企業對於技職背景人才抱持高度好感；原因包括，具備工作及實務經驗70.1%，有熱誠願意學習49.3%、可以快速上手工作44.4%、學習和反應力高43.0%以及擁有專業證照22.9%等優點。曾仲葳表示，家長的態度支持以及社會觀念的轉變，技職體系不再是退而求其次的選擇，反而具有職涯定錨的優勢，根據調查指出，企業主普遍看重技職人才的即戰力，認為科技大學更能發揮既有專業優勢。