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中華職棒樂天桃猿20歲年輕砲手張趙紘，近期在二軍例行賽展現驚人的長打能力，2場比賽敲出3支全壘打，桃猿總教練曾豪駒今（16）日中午前往桃園副球場觀看二軍比賽，曾總表示，有看到張趙紘的表現，但最根本的問題還是身體的狀態，曾總直言，張趙紘屬於容易受傷的體質，這必須要靠訓練去提升，「長期比賽過程中，中斷之後沒辦法維持好的手感，這會比較困難，希望在這一部分，能再多下一點功夫。」張趙紘現年20歲，2024年選秀首輪入隊，是桃猿備受期待的年輕砲手，14日在二軍例行賽敲出雙響砲，昨日又再度開轟，2天總共敲出3支全壘打，打擊狀態相當火熱。桃猿總教練曾豪駒表示，有注意到張趙紘在二軍的表現，但暫時還不會拉上一軍，最主要的原因在於張趙紘的身體狀態，「雖然敲了3轟，當初我有跟他講說，『你一個月敲5轟我就把你調上來。』他現在目前敲3轟，但身體上出現一些問題。」曾總直言張趙紘目前的課題是，「打擊要發揮，但是身體部分要怎麼去維持，每一天都要做好比賽的感覺。」曾總解釋，張趙紘身體容易受傷，「像是昨天在跑壘上就有點小拉傷，這部分沒辦法避免，因為在比賽中一定是全力去做，身體的延展性是他的未來目標，因為他身體看起來很強壯，但彈性可能沒那麼好，要怎麼讓自己維持好的身體狀態去做比賽。」曾總直言，易受傷的體質是可以後天訓練的，「有的人可能柔軟度不好，那就要讓關節延展性更好，去尋找一些方法，在伸展或比賽前、練習前先做好準備。」曾總表示，張趙紘進入球隊後，容易因傷缺席比賽，「長期比賽過程中，中斷之後沒辦法維持好的手感，這會比較困難，希望在這一部分，能再多下一點功夫。」