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民眾黨中評會近期開除中配立委李貞秀，李貞秀不滿處分，頻頻開砲罵黨主席黃國昌，今（16）日在政論節目《頭家來開講》中火力全開。不僅與民眾黨議員江和樹當場互槓，更抨擊黨團主任陳智菡是「背棄主人的奴才」，黨內先前的種種打壓，都是為了替陳智菡鋪平遞補之路。李貞秀氣憤表示，當時大家都認為陳昭姿會依照「兩年條款」準時卸任，在這樣的前提下，只要她被迫離開，空出來的位置第一順位就是給陳智菡。她提到「只要我下來，遞補的人就是陳智菡」，當時感受到來自陳智菡與黃珊珊的壓力。李貞秀強調，只要弄掉她，陳智菡就能合法上台，雖然最後陳昭姿獲准留任，暫時沒了女性名額的問題，但李貞秀認為，先前的種種抹黑，早已坐實了黨內特定勢力為了送陳智菡進立法院而不擇手段。會提到陳智菡是因為不分區的「性別保障名額」有關，目前的遞補順序是許忠信、已退黨的徐瑞希、楊弘意，再來就是陳智菡。根據法律規定，不分區立委女性比例不能低於一半。目前民眾黨是「4男4女」，剛好在過半邊緣。如果李貞秀、陳昭姿同時離職，為了維持女性名額，徐瑞希已經退黨，法律會直接跳過男性的楊弘意，由陳智菡優先遞補。