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▲維也納機場塔台與長榮航空總部。（圖／記者李青縈攝）

▲由左至右分別為長榮航空奧地利分公司總主任何秉修、維也納機場共同執行長Mr. Julian Jäger、長榮航空總經理孫嘉明、長榮航空發言人陳耀銘、（圖／記者李青縈攝）

▲長榮航空5月18日起將在市區的維也納中站（ Wien Mitte） 機場快線，提供行李直掛服務。（圖／記者李青縈攝）

維也納位在歐洲心臟地帶，也是長榮航空在歐洲第一個航點，開航即將滿35年之際，今（16）日在維也納機場塔台舉辦午宴。由維也納機場共同執行長朱利安耶格（Mr.Julian Jäger）率團隊接待，他表示，自從開航以來長榮航空載送290萬名旅客，彼此的夥伴關係相當穩固。午宴地點就位在維也納塔台22樓，為歐洲最高塔台，不僅有朱利安耶格，機場發言人Peter Kleemann擔任活動主持人，其餘高層團隊一同出席。維也納機場去年旅客量寫新高，達到3260萬人次；朱利安耶格指出，遠東地區的旅客量成長顯著，增幅達兩成、佔比4%，然而受到中東局勢等影響，今年旅客量可能減少，但目標將在2035年達到4000萬旅客。長榮航空維也納航線自1991年11月首航以來，是立足歐洲的起點，也長期扮演深化中東歐市場的重要角色、連接歐亞地區的關鍵門戶。長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空目前在歐洲的航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共六大城市，每週提供35班往返歐洲，不論是出差或旅遊，讓往返亞洲與歐洲主要城市的旅客有更多元的選擇；目前也在研議巴賽隆納、赫爾辛基、伊斯坦堡等航點。長榮航空表示，當時航權取得不易，維也納提供航權長榮航空第一個越洋航線定案。近期載客率平均都近9成，商務客跟旅客比例也從以往的三比七，變成五比五；亞洲、歐洲的客源比率近半，屬於健康配比，獲得亞洲旅客跟當地旅客支持。午宴中孫嘉明總經理與朱利安耶格互贈禮物，象徵雙方一路以來的信任與合作，維也納機場持續追求卓越，帶給旅客最佳服務的精神，與長榮航空的核心理念非常契合，未來將持續攜手打造中東歐最具代表性的航空樞紐維也納機場作為卓越的中東歐航空門戶 。另外，長榮航空5月18日起將在市區的維也納中站（ Wien Mitte） 機場快線，提供行李直掛服務；旅客可在登機前最晚2小時前，先在市區車站預掛行李，即可輕鬆享受後續旅程。機場快線連接市區及機場車程16分鐘、單趟14.9歐元，目前多是歐洲內陸航空提供直掛行李服務。