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▲《2026 IRENE ASIA TOUR [I-WILL] in TAIPEI》座位圖。（圖／SHOWOFFICE提供）

韓國人氣女團Red Velvet成員IRENE將於2026年6月6日、7日於國立臺灣大學綜合體育館舉辦《2026 IRENE ASIA TOUR [I-WILL] in TAIPEI》演唱會，這也是IRENE出道以來首度的個人亞洲巡迴演唱會，台北站為海外首場演出，巡演消息一出即引發粉絲高度關注與期待。本次演唱會票價共分為4種：5800元、4800元、3800元、身障席2900元；售票方式有3階段「4／22、4／23 19:00 ~ 23:59:59，Weverse會員優先購」、「4／24 11:00~16:59:59，遠傳電信、friDay影音會員獨享優先購」、「4／25、4／26 14:00一般販售」，全部都在遠大售票系統開賣，有興趣的粉絲千萬不要錯過。《2026 IRENE ASIA TOUR [I-WILL] in TAIPEI》門票將分階段開放購買，Weverse會員優先購登記時間為4月14日起至4月17日，並分別於4月22日與4月23日開放6月6日及6月7日場次優先購票；遠傳電信與friDay影音會員則可於4月24日參與限時優先購；一般售票將於4月25日與4月26日下午2點正式開賣；票價分為5800元、4800元、3800元、身障席2900元一共4種，全數在遠大售票網站開賣。《2026 IRENE ASIA TOUR [I-WILL]》將於5月23日、24日自首爾正式揭開序幕，之後陸續在台北、澳門、新加坡與曼谷等城市開唱，台北場作為本次巡演的海外首站，十足令人期待。去年IRENE與SEULGI以小分隊形式來台演出，當時充滿魅力的舞台表現，至今仍讓粉絲印象深刻。睽違一年再度來台，這次她將以個人演唱會形式登場，對於即將展開首次個人巡演，IRENE特別強調整體演出的完整性與情緒鋪陳，從舞蹈細節到舞台節奏皆經過反覆打磨，希望觀眾能隨著演出沉浸於她的音樂世界之中，她也預告，本次舞台將更聚焦於個人特色與音樂表達，透過重新編排的曲目與整體設計，呈現不同於以往的全新樣貌，讓粉絲能在現場更直接感受到她獨有的魅力與能量。隨著首張正規專輯《Biggest Fan》於3月30日推出，IRENE也同步開啟個人音樂篇章，歌曲細膩描寫「過去的自己陪伴現在的自己」的情感層次，透過不同音樂風格展現更成熟且立體的面貌。她在製作過程中投入大量心力於歌詞表達，希望讓聽眾在旋律之外，也能感受到故事本身的情感重量。整體作品以更貼近自身的視角出發，透過細膩情緒與生活片段，呈現她一路走來的內在轉變與成長軌跡。她提到，這張專輯不只是對粉絲的回應，也是一段與自己對話的過程，希望透過音樂傳達「為自己應援」的重要性。