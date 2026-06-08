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皮克敏品種基礎值

▲在皮克敏手遊《Pikmin Bloom》中，不同顏色的皮克敏天生具備不同的戰力基準。（圖／任天堂台灣官方頻道）

🟡友好度、飾品

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》中，配戴飾品的皮克敏，能獲得4點的戰力加成。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

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頭上花朵種類

🟡蘑菇顏色加成

▲《Pikmin Bloom》攻打蘑菇時，派遣「與蘑菇顏色相同」的皮克敏，是提升戰力關鍵。（圖／Pikmin Bloom）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》除了收集各式各樣的可愛裝飾皮克敏外，玩家合力挑戰「打蘑菇」，更是獲取稀有道具與水果精華的核心玩法，然而，許多新手玩家在面對蘑菇挑戰時，往往不清楚隊伍「總戰力」是如何計算。事實上，戰力主要由皮克敏的「品種基礎值、友好度、飾品、頭上花朵種類、蘑菇顏色加成」等5大要素共同決定。《Pikmin Bloom》中，不同顏色的皮克敏天生具備不同的戰力基準，紫色皮克敏體型龐大，工作力最高，其次是灰色的岩石皮克敏、第三名在《皮克敏》本作中象徵攻擊的紅色皮克敏，第四名為黃色、藍色皮克敏、冰藍皮克敏，體型最小的白色與粉紅色皮克敏基礎戰力最低。6點戰力5點戰力4點戰力3點戰力：3點戰力3點戰力2點戰力2點戰力當皮克敏的紅色愛心達到滿心4顆時，每顆心可提供1點加成，總計4點；隨著遊戲開放「金色愛心」，每顆金心更是大幅提升4點戰力，4顆金心滿心便能提供16點。這意味著一隻達到8顆心全滿的頂級皮克敏，友好度就能為整體戰力灌注高達20點。此外，只要皮克敏穿上從各地圖區域撿回來的「裝飾飾品」，無論款式為何，都能再獲得4點的戰力加成；例如一隻8星友好度、帶有飾品的紫色皮克敏，戰力會來到30點。戰力增加0點戰力增加1點戰力增加3點戰力增加4點戰力增加5點當《Pikmin Bloom》玩家派遣「與蘑菇顏色相同」的皮克敏出戰時，能獲得高達12點的同色戰力加成，例如派紅皮克敏攻打紅蘑菇；若是派其他顏色的皮克敏參戰，則只能拿到3點加成，例如派藍色皮克敏攻打紅蘑菇。如果是面對火、水、水晶等特殊的「元素蘑菇」，限制將更加嚴格，不僅只有對應屬性的皮克敏能夠上場，其所獲得的元素基礎屬性加成更會直接衝上100點，成為決定勝負的絕對主力。綜合上述規則，若以一隻8心全滿、穿戴裝飾、頭上開著當月活動花的藍色皮克敏為例，派去攻打藍色普通蘑菇時，便能將基礎3點、友好度20點、裝飾4點、活動花5點與同色加成12點，創造出單隻高達44點的戰力。《Pikmin Bloom》資深玩家建議，若不想自行燒腦計算，在編隊時可以直接善用系統內建的篩選器，將排序切換為工作力，系統便會自動挑選出當前戰力最強的陣容；若同色皮克敏數量不足時，則應優先挑選「滿心的紫色或岩石皮克敏」補足空位，才能以最高效率抱回豐厚獎勵。