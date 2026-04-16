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嘉義縣民雄鄉本月12日上午發生一起死亡事故！一名張姓男子到工寮拿取器具，發現空地正在燃燒木製床架，走進一看驚見8旬父竟然趴在火堆中，立即提水滅火，警消獲報後趕抵現場，遺體已經明顯碳化，檢方相驗初步排除外力介入，研判應為意外。根據警方調查，張姓老翁於11日告知兒子隔天早上要到工寮整理環境。12日清晨，老翁開車前往工寮。中午時分，其子前往工寮欲取噴灑農藥的器具，工寮空地燃燒木製床架中，火堆中竟然驚見有人趴臥上頭，而那個人竟然是自己父親；張姓男子嚇得趕緊通報119並提水滅火，但是一切已經為時已晚，父親被大火燒到成為焦屍。消防人員對於老翁趴臥火堆中，感到相當不解，全案報請檢方相驗。警方研判老翁應在整理環境燃燒廢棄物時，不慎跌倒遭到嗆暈，第一時間無人發現，慘遭活活燒死成焦黑碳化，詳細死因仍待進一步調查釐清。警方調查發現，老翁近日身體並無異狀，但家屬稱其最近有腿腳無力的狀況。根據現場情況，警方研判老翁可能在焚燒廢棄物時遭到煙霧嗆到，因而跌倒後爬不起身，最終慘遭活活燒死。其子得知噩耗時相當錯愕，不敢相信父親會遭遇此等憾事。