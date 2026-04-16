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國民黨副主席李乾龍的座車爆出遭裝設追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁稱，手上有多項證據，包含追蹤器以及恐嚇信，更直指是總統賴清德所為。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，若真為執政當局下令對在野黨進行違法監控，總統應下台負責；但若並非政治偵防，也應儘速還原真相，避免社會對立擴大。黃暐瀚指出，國民黨會產生遭「情治單位監控」的懷疑，其來有自，包括李乾龍收到警告信，司機也曾感覺遭跟蹤，以及在座車發現蹤器。不過，黃暐瀚強調，懷疑與指控之間仍有距離，若要直接上綱至「總統下令」，目前沒有直接證據，相關說法過於薄弱，在缺乏具體證據前，不宜過度延伸推論。黃暐瀚表示，若此事件最終證實為類似「台版水門案」的重大政治醜聞，社會勢必期待「台灣深喉嚨」出面把真相公開。他強調，若真的有政黨進行政治監控，應該要「讓他下去」，若不是總統所為，也該釐清誤會，跟社會說明，避免讓事件持續發酵，增加藍綠支持者之間的對立與仇恨，進一步撕裂台灣社會。