蘋果MacBook Pro近年雖持續透過晶片升級拉開效能差距，但外型設計自2021年大改版後，整體變化其實不算大。外媒指出，蘋果正在準備新一代MacBook Pro大改款，時間點可能落在2026年底至2027年初之間，會換上全新M6系列晶片，還可能首度導入OLED螢幕、觸控操作，甚至把現行瀏海改成更小的打孔鏡頭，被外界形容是近年幅度最大的一次進化。
MacBook Pro傳聞1／改用OLED螢幕
目前MacBook Pro採用的是mini-LED顯示技術，但供應鏈分析師郭明錤與多家外媒指出，下一波大改款MacBook Pro可望改用OLED面板。相較現行技術，OLED通常具備更高對比，還有機會進一步改善功耗表現。
MacBook Pro傳聞2／機身有望更薄更輕
除了螢幕換代，新一代MacBook Pro也傳出將採用更纖薄的機身設計。外媒普遍認為，蘋果可能會藉由OLED面板模組更薄的特性，重新調整整體結構，讓高階MacBook Pro不再像現在這樣偏厚重。
MacBook Pro傳聞3／升級M6 Pro、M6 Max晶片
新機核心效能也將同步升級，將搭載M6系列晶片，高階版本則可望導入M6 Pro與M6 Max，成為蘋果下一代專業筆電主力。若以蘋果過去產品節奏來看，這代表今年若只是M5 Pro、M5 Max小改款，真正值得等待的可能還是下一代大改版機型。
MacBook Pro傳聞4／瀏海可能走入歷史
現行MacBook Pro自2021年起導入螢幕瀏海設計，評價兩極，不過最新消息指出，蘋果可能在新款MacBook Pro上取消瀏海，改採更小的前置鏡頭開孔設計，視覺上可望比現有瀏海更簡潔，螢幕完整性也會更高。
MacBook Pro傳聞5／動態島可能登上Mac
外媒也提到蘋果可能把iPhone上的動態島搬到MacBook Pro上，作為搭配鏡頭開孔的新介面設計。這項功能目前仍屬傳聞階段，但若真的導入，將不只是外觀改變，也可能連macOS的通知、背景任務顯示方式一起調整。
MacBook Pro傳聞6／首度支援觸控操作
長年堅持Mac不做觸控的蘋果，如今也傳出可能鬆動，新一代MacBook Pro可能成為首批支援觸控操作的Mac之一。這意味MacBook Pro未來不排除朝向更貼近iPad與Mac融合體驗的方向發展。
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目前MacBook Pro採用的是mini-LED顯示技術，但供應鏈分析師郭明錤與多家外媒指出，下一波大改款MacBook Pro可望改用OLED面板。相較現行技術，OLED通常具備更高對比，還有機會進一步改善功耗表現。
MacBook Pro傳聞2／機身有望更薄更輕
除了螢幕換代，新一代MacBook Pro也傳出將採用更纖薄的機身設計。外媒普遍認為，蘋果可能會藉由OLED面板模組更薄的特性，重新調整整體結構，讓高階MacBook Pro不再像現在這樣偏厚重。
MacBook Pro傳聞3／升級M6 Pro、M6 Max晶片
新機核心效能也將同步升級，將搭載M6系列晶片，高階版本則可望導入M6 Pro與M6 Max，成為蘋果下一代專業筆電主力。若以蘋果過去產品節奏來看，這代表今年若只是M5 Pro、M5 Max小改款，真正值得等待的可能還是下一代大改版機型。
MacBook Pro傳聞4／瀏海可能走入歷史
現行MacBook Pro自2021年起導入螢幕瀏海設計，評價兩極，不過最新消息指出，蘋果可能在新款MacBook Pro上取消瀏海，改採更小的前置鏡頭開孔設計，視覺上可望比現有瀏海更簡潔，螢幕完整性也會更高。
MacBook Pro傳聞5／動態島可能登上Mac
外媒也提到蘋果可能把iPhone上的動態島搬到MacBook Pro上，作為搭配鏡頭開孔的新介面設計。這項功能目前仍屬傳聞階段，但若真的導入，將不只是外觀改變，也可能連macOS的通知、背景任務顯示方式一起調整。
MacBook Pro傳聞6／首度支援觸控操作
長年堅持Mac不做觸控的蘋果，如今也傳出可能鬆動，新一代MacBook Pro可能成為首批支援觸控操作的Mac之一。這意味MacBook Pro未來不排除朝向更貼近iPad與Mac融合體驗的方向發展。