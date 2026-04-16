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中華職棒統一7-ELEVEn獅開季遇到傷兵困擾，目前排名B段班，獅隊總教練林岳平今（16）日表示，隊長陳傑憲明（17）日將回診檢查手指復原狀態，下週歸隊有難度。好消息是，左投林詔恩有機會在5月初歸隊，屆時獅隊本土先發投手人選多達5人，但餅總指出，土投中沒人可以吃滿120局，因此只能用輪替的模式。陳傑憲經典賽因觸身球導致手指骨裂，目前在二軍只能守備無法打擊，餅總指出，陳傑憲明日將回診，「回診的報告看如何，適不適合開始二軍出賽。所以下週（回歸）有點勉強。」至於投手江少慶，表定4月22日第3度在二軍登板，「先投完再說，現在沒辦法預計說哪些戰力可以回歸，但都蓄勢待發。」獅隊週日預計由19歲新秀投手張宥謙先發，餅總說，目前3洋投先發時間固定，3本土投手循環，「下週新洋投銳力獅（Denyi Reyes）可以出賽，所以會用4洋投去循環，留下來的本土空缺，用天數去做安排。」22歲左投林詔恩預計會在二軍再1次出賽，歸隊時間與江少慶差不多都落在5月初，屆時獅隊本土先發人選將有5人，包含張宥謙、林詔恩、胡智爲、郭俊麟以及江少慶，餅總說，每個人的出賽數還不會很固定，但會明確告知選手在哪一天先發，也有可能調整1人去支援長中繼。若傷兵歸隊的時間順利，獅隊最快在5月中迎接投手「完全體」，屆時將有5土投、4洋投作為先發人選。不過餅總坦言，5名土投中，沒有人可以在輪值中吃到120局至150局，「所以才用5個人去做出賽循環。」餅總直言，中職各隊都在找先發土投，「未來有沒有辦法產生這樣的角色，現況應該是沒有，今年應該也不會出現。」餅總說，年輕投手都有好的條件，但要每週固定先發，確實是很大的課題，「相信大家都在找方案解決，以目前來看，就只有黃子鵬，一年要投120局的投手，各隊都會想要。」