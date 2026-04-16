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中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」近日致函台灣，盼盡快推動兩岸客運航線全面恢復，對此，陸委會副主委梁文傑16日證實，相關函文已於4月7日送達，政府將持續進行整體評估。根據函文內容，中方建議恢復多個中國城市航點，涵蓋烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等地，被視為是「鄭習會」後中方提出的「惠台10項措施」之一，主打推動兩岸空中客運直航正常化。中方再次透過「台北市航空運輸商業同業公會」向我方表達訴求，盼加快進度。梁文傑指出，現行兩岸空運相關協商管道仍維持運作，只要中方提出需求，政府都會納入評估，但實務面仍有關鍵限制。最大問題在於中國尚未開放相關城市團客來台，導致航班「去程滿、回程空」的情況難以改善，直接影響航空公司營運意願。梁文傑說明，目前中方所提航點多屬觀光型城市，商務需求有限，台商人口規模不足以支撐固定航線經營。若在回程載客率無法保障的情況下貿然恢復航線，對航空業者而言缺乏誘因，也難以長期維持。他也以國人赴歐旅遊為例指出，台灣直飛歐洲航點有限，但旅客仍可透過轉機前往其他城市，顯示並非所有目的地都需要直航，航點開放應回歸市場機制，優先解決觀光團互訪問題，待整體需求穩定後，再逐步評估擴大航線，才是較為務實的做法。