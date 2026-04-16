我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳忠明逆風稱讚，留言表示李小冉、唐藝昕、王濛組隊表演的〈心願便利貼〉很可愛。（圖／吳忠明Threads@q.daikyu.l.f）

中國選秀節目《乘風2026》（浪姐7）本季採取全開麥、無修音的制度，讓選手的實力都完整呈現在大眾面前。其中李小冉、唐藝昕、王濛組隊演唱〈心願便利貼〉，卻因為狂走音而引發熱議，曾沛慈強忍的表情更是讓影片瘋傳。而這段表演竟然討論到直接釣出原唱，也就是與曾沛慈同為星光二班的吳忠明（大Q、吳秉洛），他還在影片下大讚：「我覺得很可愛啦～」並PO出與阿卡貝拉團隊尋人啟事 （The Wanted）翻唱的版本，超強美聲引發大讚。〈心願便利貼〉因為李小冉、唐藝昕、王濛的走音演出，而再度引發熱議，影片瘋傳後，還釣出原唱吳忠明，不料他竟逆風大讚：「身為原唱，我覺得很可愛啦～」再度引發熱議。有粉絲鼓勵吳忠明再拍一次2026版本的新MV，他也開心回應：「我也要許願，請大家幫我人氣沖起來，讓這件事發生好嗎～」由於大批網友敲碗吳忠明的全新版本，他也與金曲樂團、阿卡貝拉團隊尋人啟事 一起合唱〈心願便利貼〉。吳忠明與DoDo的美聲合唱，也引發大量稱讚：「我起雞皮疙瘩了啦」、「大Q的好歌聲，值得被更多人聽見」。李小冉、唐藝昕、王濛在近日的舞台中表演〈心願便利貼〉，不料她們一開口就出現走音，讓原本在後台面帶微笑看表演的曾沛慈，嘴角瞬間下滑，原本露出的笑眼也消失、睜得超大看向舞台表演。然後看似非常努力克制表情的跟著節奏點頭、跟唱，不過一開始期待表演的燦笑已全部消失，略微皺起的眉頭，看起來非常擔憂，這段表情管理也被網友笑喊：「她忍得很辛苦。」吳忠明今年40歲，為原住民阿美族人，綽號為大Q，現以藝名吳秉洛在演藝圈活動。他在2008年參加第二屆《超級星光大道》，成功獲得第4名，成為星光二班的一員，與曾沛慈等人一同出道，推出《你們是我的星光》等歌曲。而同年，他與元若藍為當時超紅的偶像劇《命中注定我愛你》，獻唱片尾曲〈心願便利貼〉，美聲歌喉再度受到關注。而如今，他雖鮮少在螢光幕前露面，但還是繼續唱歌，去年還成為韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲〈괜찮아 사랑이야〉的中文版官方演唱者，持續帶來新作品。