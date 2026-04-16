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▲東海演唱會座位圖、票價。（圖／FANME臉書）

▲東海演唱會福利圖。（圖／FANME臉書）

SUPER JUNIOR成員東海宣布展開出道以來首場個人巡迴演唱會《2026 DONGHAE 1ST SOLO CONCERT TOUR》，他將於5月30、31日新北工商展覽館；7月25日高雄流行音樂中心開唱，今（16）日台北場售票資訊出爐，門票將於4月25日中午12點在KKTIX系統開賣，票價分為6280元、5680元、4880元、身障席2440元，凡購票者就能夠以1元加購福利，有機會獲得台北場專屬小卡、紀念海報、SOUND CHECK、親簽海報、親簽拍立得等周邊，要去見老公的老婆們千萬別錯過。東海的SOLO演唱會《2026 DONGHAE 1ST SOLO CONCERT TOUR》，台北場將於5月30、31日新北工商展覽館舉辦，門票共分為四種：6280元、5680元、4880元、身障席2440元，凡購票者就能夠以1元加購福利，有機會獲得台北場專屬小卡、紀念海報、SOUND CHECK、親簽海報、親簽拍立得等周邊，所有門票將於4月25日中午12點在KKTIX系統開賣。東海本次巡演將於5月16、17日自首爾揭開序幕，隨後陸續前往亞洲多座城市，包含5月30、31日台北新北工商展覽館、6月27、28日香港亞洲國際博覽館、7月4、5日大阪、7月18至20日東京，以及7月25日高雄流行音樂中心，最終於8月15、16日澳門劃下句點。東海多年來以創作才華與穩定唱跳實力聞名，不僅參與多首團體及個人作品創作，也在舞台上展現細膩情感與爆發力兼具的表演魅力，此次SOLO演唱會預計將完整呈現他的音樂世界，從抒情慢歌到動感舞曲，結合全新舞台設計與曲目編制，打造專屬於東海的音樂宇宙。