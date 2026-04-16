美股標普500指數近期展現驚人爆發力，在短短11個交易日內狂飆10%。根據Yahoo Finance的數據分析，自1962年以來，這種極端強勢的急漲行情僅出現過23次。

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回顧歷史經驗，急漲過後的短期表現通常較為溫和，一週後的漲幅中位數為1%，一個月後為2%。然而，若將投資時間拉長，多頭行情便會顯著放大，三個月後漲幅中位數來到7%、半年後達12%、一年後攀升至20%，兩年後的漲幅中位數更高達35%。

雖然長線數據看俏，但本次反彈的「位階」卻讓情況變得複雜。過去大多數的急漲行情，都發生在股市跌落深淵後的「復甦期」，而這一次，標普500指數卻是在逼近52週新高之際，再度發動猛烈快攻。

在歷史數據中，符合這種「高檔急漲」情境的案例極為稀少，僅有1982年10月、2000年3月以及2020年11月這三次。

這三次的後續走勢呈現了極端的兩極化發展。1982年與2020年的訊號出現後，美股在接下來的一年皆迎來了強勁的上漲。然而，2000年正值「達康泡沫（Dot-com bubble）」的最高點，隨後引發了史詩級的崩盤。當年若在此訊號亮起時進場買單，投資人將在未來兩年內慘賠超過一半的本金，且直到2007年才能勉強回本。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...