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美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍，美東時間16日早上在五角大廈召開記者會說明伊朗戰爭進度，赫格塞斯強調「我們正盯著伊朗」，呼籲德黑蘭當局「明智地」選擇下一步，赫格塞斯還說美軍只用了10％力量就完成對荷姆茲海峽的封鎖，而伊朗因為「沒有海軍」沒辦法控制任何東西。綜合外媒報導，赫格塞斯在記者會上重申美軍隨時做好準備可在「一瞬間」重啟作戰行動，並稱自己正密切關注伊朗軍方動態，呼籲他們做出明智的選擇。赫格塞斯說美國和伊朗的戰力對比完全是不同等級，「這不是一場公平的戰鬥」，赫格塞斯稱伊朗沒辦法彌補之前遭到打擊所失去的火力，只能挖掘被埋在殘骸下僅剩的發射器和飛彈，與此同時，美軍正以「比以往任何時候都更強大」的狀態進行整備。赫格塞斯說美軍現在已經牢牢地控制進出荷姆茲海峽的交通，而完成這件事只需要不到美國海軍10％的力量。赫格塞斯嗆伊朗對外「謊稱」控制荷姆茲海峽，但實際上伊朗早已經沒有海軍，「不可能控制任何東西」。赫格塞斯說威脅向通行的商船發射飛彈和無人機，並非控制，而是一種「海盜行為」。赫格塞斯警告，如果伊朗做出「錯誤的決定」，美軍將會轟炸其基礎設施、電力和能源相關建築，「我祈禱你們能選擇一個你們力所能及的方案，這不僅是為了你們的人民，也是為了世界的福祉」。