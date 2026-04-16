2026 白沙屯媽祖進香邁入第 4 天，粉紅超跑已於今（16）日上午 11 點 02 分抵達北港朝天宮。由於每位香燈腳的腳程不同，許多人仍在後方努力追趕媽祖婆的步伐。其中，最具知名度的信徒「勇腳伯」，在今天傍晚被目擊已快要抵達北港朝天宮，現場還有其他香燈腳化身「左右護法」放慢腳步，陪伴他走完最後一哩路。這感人的畫面讓大批信眾大讚：「媽祖婆會保佑你們的！」
勇腳伯堅持到北港了！香燈腳耐心陪伴走完 140 公里
白沙屯媽祖進香活動中著名的信徒「勇腳伯」，年輕時因工作意外導致殘疾，後來又經歷嚴重車禍，雙腿嚴重變形且行動不便，必須綁上繃帶、穿著透氣的拖鞋。儘管如此，他仍每年徒步跟隨粉紅超跑進香，堅持至今已超過 20 年，成為最具知名度的香燈腳。
今年「勇腳伯」同樣沒有缺席。在 4 月 12 日凌晨出發當天，他並未在第一時間跟隨大部隊起駕，而是在白沙屯當地多休息了半天後才踏上旅程。隨後一路上，陸續有民眾目擊他緩緩跟在進香隊伍後方，持續朝北港前進。
今日白沙屯媽祖等三尊媽祖婆抵達北港朝天宮後，46 萬名香燈腳擠進了北港小鎮。而腳程較慢的勇腳伯仍在大後方持續努力前行，直到傍晚 17 點半左右，有信眾在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」分享，自己在距離北港朝天宮約 10 公里處看到了勇腳伯的身影。
左右護法暖心相隨！信眾感動：這才是進香最初的模樣
在這個進香隊伍的大後方，勇腳伯卻不是孤身一人走著，身邊還有 3 位香燈腳一路陪著他前進，時時關心他的身體情況。這幕場景讓目睹的信眾大讚：「媽祖婆派了左右護法跟著勇伯，勇伯也用行動在告訴我們，不要輕易放棄，哪怕步步艱辛，堅持終究會走到！」
按照這個腳程速度，勇腳伯或許在今（16）日晚間「讀疏文」之前就能順利抵達北港朝天宮，與媽祖婆會合，努力走完這 140 公里的去程路途。大批信眾也紛紛留言盛讚：「這才是跟著媽祖婆走的意義」、「真的很佩服勇伯堅強的意志力，媽祖婆一定能感受他的誠心」、「感謝護法帥哥陪伴勇伯」、「這才是白沙屯進香最初的模樣」。
白沙屯媽祖後續怎麼走？關鍵時程一次看
目前白沙屯媽祖的粉紅超跑鑾轎已經順利抵達北港朝天宮，廣大香燈腳也已齊聚北港小鎮。接下來將進入進香活動的核心儀式，預計於今（16）日晚間 21 點進行「讀疏文」儀式；隨後於明（17）日凌晨 0 時 10 分舉行「進火」儀式，屆時將由住持法師引燃萬年香火並裝入火缸。
進火儀式完成後，白沙屯媽祖就將正式起駕回鑾，帶領信眾踏上歸途。回程時間稍微較緊湊，要在3天完成最後一半路程，對於香燈腳的體力將是另一大挑戰。根據時程預計，媽祖鑾轎將於 4 月 20 日返抵苗栗白沙屯拱天宮，完成這場年度宗教盛事。
2026白沙屯媽祖北港進香行程（國曆時間）
放頭旗：4月9日（四）23點20分
白沙屯媽祖登轎出發：4月12日（日）23點55分
白沙屯媽祖到北港：4月16日（四），約中午11點前後抵達北港北辰派出所
白沙屯媽祖進火：4月17日（五）00點10分
白沙屯媽祖回宮：4月20日（一）16點10分
開爐：5月1日（五）00點35分。
白沙屯媽祖進香「進火儀式」直播
我是廣告 請繼續往下閱讀
白沙屯媽祖進香活動中著名的信徒「勇腳伯」，年輕時因工作意外導致殘疾，後來又經歷嚴重車禍，雙腿嚴重變形且行動不便，必須綁上繃帶、穿著透氣的拖鞋。儘管如此，他仍每年徒步跟隨粉紅超跑進香，堅持至今已超過 20 年，成為最具知名度的香燈腳。
今年「勇腳伯」同樣沒有缺席。在 4 月 12 日凌晨出發當天，他並未在第一時間跟隨大部隊起駕，而是在白沙屯當地多休息了半天後才踏上旅程。隨後一路上，陸續有民眾目擊他緩緩跟在進香隊伍後方，持續朝北港前進。
左右護法暖心相隨！信眾感動：這才是進香最初的模樣
在這個進香隊伍的大後方，勇腳伯卻不是孤身一人走著，身邊還有 3 位香燈腳一路陪著他前進，時時關心他的身體情況。這幕場景讓目睹的信眾大讚：「媽祖婆派了左右護法跟著勇伯，勇伯也用行動在告訴我們，不要輕易放棄，哪怕步步艱辛，堅持終究會走到！」
按照這個腳程速度，勇腳伯或許在今（16）日晚間「讀疏文」之前就能順利抵達北港朝天宮，與媽祖婆會合，努力走完這 140 公里的去程路途。大批信眾也紛紛留言盛讚：「這才是跟著媽祖婆走的意義」、「真的很佩服勇伯堅強的意志力，媽祖婆一定能感受他的誠心」、「感謝護法帥哥陪伴勇伯」、「這才是白沙屯進香最初的模樣」。
目前白沙屯媽祖的粉紅超跑鑾轎已經順利抵達北港朝天宮，廣大香燈腳也已齊聚北港小鎮。接下來將進入進香活動的核心儀式，預計於今（16）日晚間 21 點進行「讀疏文」儀式；隨後於明（17）日凌晨 0 時 10 分舉行「進火」儀式，屆時將由住持法師引燃萬年香火並裝入火缸。
進火儀式完成後，白沙屯媽祖就將正式起駕回鑾，帶領信眾踏上歸途。回程時間稍微較緊湊，要在3天完成最後一半路程，對於香燈腳的體力將是另一大挑戰。根據時程預計，媽祖鑾轎將於 4 月 20 日返抵苗栗白沙屯拱天宮，完成這場年度宗教盛事。
放頭旗：4月9日（四）23點20分
白沙屯媽祖登轎出發：4月12日（日）23點55分
白沙屯媽祖到北港：4月16日（四），約中午11點前後抵達北港北辰派出所
白沙屯媽祖進火：4月17日（五）00點10分
白沙屯媽祖回宮：4月20日（一）16點10分
開爐：5月1日（五）00點35分。
更多「白沙屯媽祖」相關新聞。