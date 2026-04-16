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引發社會關注的「剴剴案」，社工陳尚潔今（16）日一審宣判，法院認定陳尚潔涉過失致死，判處2年有期徒刑。民進黨立委沈伯洋發文表示，看到判決結果心情非常沉重，自己的女兒也是收養而來，對於等待出養期間的照顧過程格外有感。沈伯洋指出，自己曾收過完整的社工與保母照護紀錄，每天一頁、厚厚一疊，因此難以理解，為何同樣制度下會出現如此嚴重的悲劇，並直言問題是制度「層層破洞」所導致，當保母篩選、訪視機制、橫向聯繫、社區預防、通報機制乃至事後處理每一層都出現問題時悲劇便會發生，並質疑「為何台北市每一層都出問題？」沈伯洋將矛頭指向台北市政府與議會運作，指出當議會要求進行專案報告時，國民黨團卻杯葛導致流會，讓後續究責與制度改善受阻，連補破網的機會都被擋下。他提到與吳沛憶、林俊憲共同推動的「兒童托育服務法」已完成三讀，從中央層級強化監督與調查機制，但他強調，制度能否落地，得重視每一個細節，才能預防悲劇發生。沈伯洋劍指台北市在制度上的缺失，未來是否有更上一層樓的打算，動向備受關注。