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高雄市苓雅區正義市場春捲攤爆發大規模食物中毒事件，累計173人出現不適甚至送醫。高市府衛生局查出業者刻意隱瞞食材含蛋與肉絲，影響疫調並重罰144萬元，且移送法辦。受害者每人最高可求償30萬元，總賠償恐逾5千萬，老闆娘表達願負責賠償。目前已有約130人進入調解程序，市府也啟動協調機制協助處理。回顧事件經過，該攤販為當地經營逾40年的老店，原本生意興隆，卻在5日遭衛生單位稽查時，發現已有數十名民眾疑似因食用春捲出現不適。後續經疫調與檢驗結果綜合判定，確認為食品中毒事件，最終累計受害者達173人。衛生局指出，業者最初僅稱春捲內含蔬菜與部分配料，未完整交代實際食材，後續調查發現另含蛋與肉絲，且屬刻意隱瞞，影響疫調判斷，因此依相關規定加重裁罰。整體違規行為涉及重大食安風險，除開罰外，也已移送地檢署偵辦。針對外界關注的賠償問題，市議員許采蓁於15日議會質詢指出，本案受害人數遠超先前冰品中毒案2倍，後續協商難度恐大幅提高。她也關心市府是否具備協助團體訴訟的資源與機制。對此，行國處長張硯卿表示，目前仍持續進行協商，約有50案、130人進入調解程序，近兩週已安排40場協調會積極處理，若後續有團體訴訟需求，市府也備有經議會審核通過的補助經費，將提供必要協助。市府強調，將持續督促業者負起責任，同時保障受害民眾權益，並加強食品安全稽查，防止類似事件再次發生。