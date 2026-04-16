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▲柯文哲選滷味時「同意」黃國昌選彰化縣長，黃國昌連忙打斷他。（圖／翻攝黃國昌YT，2026.04.16）

▲網友覺得王安祥（右一）像趙少康、吳韋達像卓榮泰。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供，2026.04.16）

民眾黨兩個太陽柯文哲、黃國昌今天到彰化市精誠夜市玩吃播，為彰化縣議員吳韋達及多位民代參選人拉抬聲勢。過程中媒體問柯文哲，讓黃國昌選彰化縣長好不好？柯文哲秒回「當然很好啊！有什麼不好？」黃國昌立刻出聲急喊「你不要隨便幫人家回答！你不要隨便幫人家回答！會被亂剪啊！。民眾黨創黨主席柯文哲這幾天都在中部，今（16）日白天與妻子陳佩琪到雲林北港隨香白沙屯媽祖，傍晚與黃國昌合體，陪吳韋達與多位黨籍候選人到彰化市精誠夜市吃播，稍後彰化出身的立委王安祥也趕來會合。明天黃國昌續留彰化，柯文哲整天在台中，下午兩人到鎮瀾宮合體參拜即將遶境起駕的大甲媽祖。3人未到場時，夜市口已有2名年輕人舉牌「貪污就去坐牢，不要再鬼扯了」，但雙方理性保持距離未發生衝突。沿途不少民眾大喊「阿北加油」！黃國昌選滷味時，柯文哲脫隊與柯粉合照，不斷被幕僚拉回滷味攤。此時有媒體問「阿北，黨主席來選彰化縣長好不好？」摸著耳朵的柯文哲秒回「當然很好啊！有什麼不好？」正在暢聊高蛋白飲食的黃國昌急得出聲打斷，「你不要隨便幫人家回答！你不要隨便幫人家回答！會被亂剪！」柯文哲在旁哈哈大笑說「什麼都很好」！接著繼續去合照。一行人從滷味攤一路吃到紅薯餅、夜市牛排、烤魚等美食。精誠中學畢業的和美區縣議員參選人蘇智弦介紹精誠夜市號稱「無雷夜市」，推薦碳烤雞排必吃，但眾人大喊已經吃不下。直播過程有網友指不分區立委王安祥外型神似趙少康，黃國昌幽默回應「或許可以開個『少康逛夜市』的節目」；另也有網友說吳韋達與卓榮泰相似，眾人笑稱「不要影響食慾」。