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▲蔡燦得日前接受採訪，透露超愛台客類型。（圖／蔡燦得 Vega Tsai﻿ FB）

50歲女星蔡燦得近日與多年老友與詹姆士，一起登上實境節目《花甲少年趣旅行》，男方還爆料過去在泰國出外景時，蔡燦得在過馬路時突然對他說「牽我」，而詹姆士便抓著她的手前進，直接被正巧被回頭的導演誤會，讓大家笑翻。而回顧蔡燦得的戀情，她曾與導演陳家俊愛情長跑19年，但在2024年分手，如今單身的她，曾在受訪時透露理想型，竟自爆超愛台客類型，還點名伍佰與乱彈阿翔，大方告白：「愛死他了」。蔡燦得在2024年與交往19年的導演陳家俊分手，而在3月她接受《鏡報》採訪時，大方透露理想型，沒想到有文青形象的她，理想型竟跌破大家眼鏡，表示喜歡台客類型，還興奮直呼：「越台越好！」還透露以前曾為了看伍佰演出翹課，直接變身為追星迷妹。除此之外，她也表示在乱彈阿翔剛出道時，就被對方煞到，大方告白：「我愛死他了」。蔡燦得也分享喜歡台客的原因，表示覺得台客很可愛、真性情、很有安全感，認為跟他們說話可以很隨興，但坦承自己身邊很少台客朋友，搞笑表示如果多去熱炒店、多點啤酒，「可能就會有台客跟我搭訕。」搞笑又真誠模樣讓大家笑翻。蔡燦得與導演陳家俊曾是演藝圈知名的長跑情侶，兩人的愛情長跑了19 年。他們過去以「不婚、不生、不同居」的相處模式聞名，蔡燦得曾形容自己是「無法被綁住的水瓶座。」坦言自己極度重視個人空間，甚至與男友出遊的三天兩夜就是她的共處極限，她還曾幽默表示：「好險我沒有跟你住一輩子。」而男方也從一開始渴望婚姻，到後來被蔡燦得影響，認為只要在一起就好。然而，這段戀情最終也在2024年初宣布結束，蔡燦得透過經紀人證實雙方已和平分手，恢復單身。蔡燦得也透露分手原因，表示雙方對未來的想像已不再重合，強調這是一場「成熟的告別」。分手後的她並沒有陷入低潮，反而更積極投入戲劇演出與廣播工作，專注於事業上的發展。