我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨文傳會主委尹乃菁昨（15）日指控賴政府監控在野黨，聲稱國民黨副主席李乾龍的座車被安裝追蹤器，更憤怒向總統賴清德喊話，要他「卸任後等著去法院報到」。新北警局不敢大意，副局長林武宏今（16）日上午親自拜訪李乾龍，但李乾龍表示不願報案，且稱追蹤器已經丟掉，僅提供照片給警方。對此，財經網紅胡采蘋在臉書發文狂酸，笑稱這款追蹤器「我們家之之蓉蓉都有一顆」。胡采蘋指出，李乾龍提供給警局的照片，這款圓形追蹤器其實她家裡寵物也都有戴，因為前年過年寵物走丟後，她就買來備用，但因為寵物不肯戴才收起來。她解釋，這類產品通常是用來掛在項圈上防止老人或寵物走失，還有專門套進項圈的設計，形狀圓滑，很難貼在車底，因為只要車子一開動，這種圓形裝置一定會掉下來。胡采蘋嘲諷「如果尹乃菁想要的話，我一顆500元讓給妳，兩顆算950元就好」。最後還調侃，既然尹乃菁放話要賴清德卸任後去法院報到，大家都很想看這場鬧劇，呼籲國民黨到時候記得發採訪通知，不要讓大家錯過這場「圍觀」的機會。