我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙胞，新北市黨部表示由前副發言人蕭敬嚴勝出，但蕭日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」，引發藍委徐巧芯痛斥黨中央組發會、新北黨部是屎，蕭敬嚴則回嗆說沒有黨員可以忍罵黨中央跟地方黨部是「排泄物」。徐巧芯晚間痛斥，蕭敬嚴裝乖了幾天，拿到提名就變回原來的樣子，更說他在大罷免時讓逾20名立委受傷，更點名組發會，從宜蘭、新竹縣到台中、彰化，很多提名過程中應更努力把心力放在提名合適候選人，而不是為了蕭敬嚴竟可能包庇他，考紀會多次告知組發會、新北市黨部，但為了護航自己人，反而傷害在前線作戰的人，大家情何以堪？國民黨前發言人蕭敬嚴近期投入新北市議員黨內初選，然而隨後遭到現任藍委徐巧芯、葉元之等人指控，在去年大罷免期間落井下石，更有多名藍委在中常會上要求黨中央開鍘，不過黨主席鄭麗文則表示交由考紀會處理。3月30日，新北黨部紀律委員會判處停權一年，中央考紀會13日則最終裁決，維持停權一年處分。不過（汐萬金）初選從13日開始至16日，今天公布結果，蕭敬嚴以79.517%壓過何元楷的72.361%、陶威中則是31.279%。結果公布後，蕭敬嚴和何元楷兩人相繼在臉書發表勝選感言，氣氛詭譎。新北市黨部則發出新聞稿表示，經統計結果顯示，由「蕭敬嚴」同志勝出，惹火徐巧芯痛斥新北市黨部跟組發會是一坨屎。蕭敬嚴傍晚則回嗆，攻擊、抹黑、霸凌他、選輸翻桌，他都能夠忍。罵黨中央跟地方黨部是「排泄物」，哪個國民黨員可以忍？徐巧芯晚間陪同北市中正萬華區議員參選人郭音蘭車掃前則回應，沒有黨員可以容忍一個黨員在大罷免參加綠營政論節目，接受民進黨立委的入黨邀請。也沒有一個黨員能夠接受他在綠營政論節目上，說國民黨的立委提案叫做「A助理費除罪化」提案。 沒有一個黨員能夠接受在大罷免過程當中，對各個立法委員落井下石，然後用很多羞辱式的發言攻擊，「我算過喔，可能超過20多位立委都被他用情緒性攻擊傷害過，而且是指名道姓」徐巧芯接著說，她覺得很恐怖的是，蕭敬嚴前一陣子初選時突然講要道歉，然後說巧芯一定能夠理解，還說為了他過去比較偏激的言論不好意思。 可是初選一結束，整個人變了一個人。 就他今天在受訪過程當中完態度，還說「徐巧芯，我等她很久了」，她不曉得捲起袖子是什麼意思，是要打她嗎？所以他過去那一陣子低調，全部都是在演戲。徐巧芯說，蕭敬嚴除了欺負、霸凌立委，配合綠委演戲外，國民黨需要他時有出現嗎？所以她當然對組發會或新北市黨部不滿，更說汐止只是一個區域，但從過去宜蘭、新竹到台中、以及尚未稿定的彰化，組發會應更努力把心力放在提名合適的候選人，讓大家一起贏得2026勝選，而不是去包庇蕭敬嚴。徐巧芯批評，今天的新聞稿都只寫了蕭敬嚴民調勝出，但沒有提及他可能無法被提名的基本事實，而這件事情考紀會就她所知多次告知組發會以及新北市黨部，所以她才會認為，如果都不用心在提名上面，只為了護航自己人，那反而是傷害了其他大多數在前線作戰努力的人，那讓大家情何以堪。