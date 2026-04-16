美以聯手空襲伊朗，引燃中東戰火後，教宗良十四世（Pope Leo XIV）曾多次表達反對戰爭，並因此遭到美國總統川普（Donald Trump）的批評。良十四世稱自己對川普政府毫無畏懼，今（16）日良十四世又重話開砲說「世界正被少數幾位暴君蹂躪」，抨擊那些為了自身利益而操縱「上帝之名」的人。
根據《BBC》報導，教宗良十四世正在非洲進行訪問，此次非洲行教宗將走訪4個國家的11座城市，16日教宗良十四世在喀麥隆發表談話，稱世界「正被少數幾位暴君蹂躪」，批評那些暴君「對數十億美元被用於殺戮和破壞這一事實視而不見，與此同時，用於治療、教育和重建所需的資源卻無處可尋」。
教宗良十四世表示，「發動戰爭的人假裝不知道，摧毀只在彈指一瞬，但重建往往需要窮盡一生的時間」。教宗良十四世還說，「那些掠奪人們土地資源的人，通常會將大部分利潤投入武器，從而使動盪和死亡的惡性循環永無止境」。
《BBC》稱教宗措辭罕見如此強硬
教宗良十四世在談話中並未點名特定國家或領導人，也未談及特定戰爭，但考慮到近期教宗與川普之間的爭執，教宗良十四世的談話依舊深受關注，很難不讓人產生聯想，《BBC》報導也以「措辭異常強硬」形容教宗的談話。
教宗良十四世13日曾說自己不想和川普辯論，但強調會繼續反對戰爭、促進和平、推動對話及多邊合作，尋求公平的解決方式，「我相信這是我該做的，也是教會該做的」。
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教宗良十四世表示，「發動戰爭的人假裝不知道，摧毀只在彈指一瞬，但重建往往需要窮盡一生的時間」。教宗良十四世還說，「那些掠奪人們土地資源的人，通常會將大部分利潤投入武器，從而使動盪和死亡的惡性循環永無止境」。
《BBC》稱教宗措辭罕見如此強硬
教宗良十四世在談話中並未點名特定國家或領導人，也未談及特定戰爭，但考慮到近期教宗與川普之間的爭執，教宗良十四世的談話依舊深受關注，很難不讓人產生聯想，《BBC》報導也以「措辭異常強硬」形容教宗的談話。
教宗良十四世13日曾說自己不想和川普辯論，但強調會繼續反對戰爭、促進和平、推動對話及多邊合作，尋求公平的解決方式，「我相信這是我該做的，也是教會該做的」。