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效力韓職韓華鷹隊的王彥程，今（16）日挑戰投1休4，主場交手聯盟龍頭三星獅，儘管控球不穩定單場送出3保送，仍能有效製造揮空出局，無奈隊友守備實在太雷，二壘手河周錫與游擊手朴正賢各發生1次失誤，河周錫還有一次接球瑕疵，讓王彥程5局無自責分，仍苦吞敗投，王彥程本場用95球被打出6安打、3保送，但個人狂飆6次三振，最快球速也依舊有149公里發揮，儘管開局就有控球狀況，但仍展現出優異的比賽能力，前4局就三度化解得點圈失分危機，但隊友守備實在不幫忙。首先是二壘手河周錫2局上首名打者就發生接球失誤，後續李在鉉補上中外野安打，王彥程失掉第1分，第3局輪到游擊手朴正賢，反手接到滾地球後，傳二壘卻險發生暴傳，王彥程隨後用7球讓姜珉鎬吞揮空三振，但後續全炳佑打出高飛球，河周錫後退接球意外失手，形成三壘有人危機，隨後李在鉉再補上安打，王彥程再痛失2分。王彥程本場5局投球中帳面上失掉3分，實際上3分都是非自責分，另外他生涯第2場對斗山熊，游擊手李度潤單場2次失誤，也差點葬送王彥程勝投，開季至今4場先發，隊友已經在他登板時發生5次失誤，讓球迷全看傻眼。有球迷就直接開砲，表示二游守備頻頻出包，就是韓華鷹開季戰績不佳的主因，連能繳出王牌等級數據的王彥程，都無法扛住局面，「一個球隊的中線守備長這樣真的是拉完了」、「韓華守備到底有什麼事啊」、「這守備超歡樂 根本馬戲團」也有球迷看過幾場王彥程先發比賽後，發現韓職頂尖球隊跟中後段班球隊的實力異很大，喊話王彥程明年回歸中職打球，「抱歉，我跟中職道歉」、「王彥程還不如回來中職 韓職已經比中職平均水準爛了」、「這守備到底是什麼鬼… 中職現在看起來X打」