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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（16）日持續作客桃園球場，踢館樂天桃猿，此役獅隊首局就靠著對手的失誤與蘇智傑的適時安打先馳得點，3局上潘傑楷開轟，替獅隊拉開比數，雖然7局下被桃猿追到1分差，但獅隊在8局上趁桃猿自亂陣腳添加3分保險分，終場就以7：3擊退桃猿，收下2連勝，桃猿則是吞下3連敗。獅隊今日推出洋投喬登（Jordan Balazovic）交手麥斯威尼（Morgan McSweeney）。桃猿此役開局就自亂陣腳，一出局後朱迦恩敲出捕手上方飛球，宋嘉翔卻發生接球失誤，讓朱迦恩直接上到二壘得點圈，兩出局後蘇智傑敲出帶有打點的二壘安打，獅隊先馳得點，取得1：0領先。3局上獅隊攻勢再起，一出局後蘇智傑敲安，潘傑楷狙擊麥斯威尼，右外野2分砲替獅隊拉開分差，以3：0領先桃猿。5局下桃猿展開反攻，李勛傑一出局後敲二壘安打，馬傑森把握機會，敲出適時安打，替桃猿追回1分，以1：3落後。7局下桃猿再度吹起反攻號角，林智平敲安、李勛傑選到保送，張閔勛代打建功，敲出穿越安打，桃猿一出局後攻佔滿壘，馬傑森敲出中外野飛球，形成高飛犧牲打，桃猿以2：3落後。8局上獅隊試圖添加保險分，陳聖平敲出內野安打，陳重羽選到保送，林泓弦擺出短打，投手莊昕諺選擇傳三壘，卻發生暴傳，免費奉送獅隊第4分，隨後田子杰、李丞齡接連敲安，獅隊再攻下2分，取得6：2領先。8局下李軍登板，何品室融敲安，並藉由投手犯規以及隊友推進上到三壘，陳晨威敲出安打，桃猿再追回1分，以3：6落後。9局上獅隊陳聖平敲出二壘安打，並藉由陳柏豪的暴投與陳重羽的安打回到本壘，獅隊7：3領先。9局下鍾允華登板「關門」，演出3上3下，終場獅隊就以7：3擊退桃猿，收下2連勝，桃猿則是吞下3連敗。