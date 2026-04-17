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▲「吊車大王」胡漢龑為了和其他老婆一起生活，早已離婚讓身分證配偶欄維持空白狀況。（圖／胡漢龑臉書）

啟德機械起重工程董事長胡漢龑有「竹北吊車大王」之稱，除了事業版圖驚人，更因為擁有4妻14名子女頻頻成為話題焦點，不過在實施「一夫一妻制」的台灣，他娶4個老婆這件事正常來說是違反法律「重婚罪」，為此他透露自己早在20多年前就跟大老婆離婚，身分證的配偶欄一直以來都是空白的，因此一切完全合法。胡漢龑曾公開表示自己擁有4名妻子、14名子女，甚至還有16名女友（多為秘書），因此讓許多網友質疑「這樣沒有犯重婚罪嗎？」日前他接受網紅「彤姐解男題」採訪時，透露自己當年為了娶其他老婆，早已和大老婆協議離婚，只為了讓「身分證背後空白。」這樣做就能夠讓胡漢龑表面上維持單身狀態，並且讓所有妻子都是公平公正，沒有人能為名分爭執，他表示，無論名分如何，最重要的就是「負責」二字，對大老婆如此，對後面陸續進門的太太們也是一樣，在物質與生活上給予百分之百的保障，且所有老婆們身邊的孩子也都照法律認領，愛屋及烏就是他能維持四房和諧的原因。胡漢龑經營的啟德機械起重工程公司年營收高達30億元，財力雄厚，他在竹北打造被稱為「小羅浮宮」的豪宅，斥資約6億元，內部裝潢金碧輝煌，供4名妻子與子女一同居住；此外，他在新竹寶山打造的「白宮」新總部，更傳出耗資40億元，曾開放參觀吸引超過10萬人朝聖，加上上億元的超跑與名車收藏，奢華生活總是成為網友關注焦點。