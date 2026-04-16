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洛杉磯道奇大谷翔平今（16）日在主場先發登板，繳出6局僅被敲2安、送出10次三振失1分頂級表現，順利收下本季第2勝。在這場「投手大谷」專注於投丘上的戰役中，他成功壓制曾在世界大賽G7對他敲出三分砲的「宿敵」比薛特（Bo Bichette），後者賽後也被解決到「沒脾氣」，只感嘆大谷翔平「始終是最高水準的選手」。這場對決之所以備受矚目，是因為大谷翔平與比薛特之間有著深厚的「緣分」。去年11月世界大賽第7戰，當時效力藍鳥隊的比薛特，曾從大谷手中轟出三分砲，一棒幫助藍鳥比賽前段領先道奇，那一戰也是大谷翔平職業生涯中罕見的沉重打擊。比薛特季後以3年1.26億美元鉅額約轉戰大都會，成為紐約打線核心，此役正是兩人繼去年世界大賽G7後首度對決，大谷翔平則展現出「絕對壓制力」。面對比薛特3個打席間，大谷翔平分別製造投手前滾地球、游擊滾地球，以及6局下半、2出局時關鍵的「3球三振」。比薛特全場3打數掛蛋，在大谷翔平動輒100英哩的火球，與橫掃球、指叉球的組合下毫無反擊之力。大谷翔平此戰達成本季首度單場10次三振里程碑，每當他送出三振，道奇球場的歡呼聲便震耳欲聾。當他完成6局投球走下投手丘時，全場球迷起立鼓掌，迎接這位強勢回歸的二刀流巨星。比薛特賽後也直面挫敗，展現出運動員風度，根據大都會廣播電台「WHSQ 880AM」報導，比薛特在賽後受訪時直言：「大谷翔平的球一如既往地出色，他是始終能維持最高水準的選手。」對於球隊陷入連敗泥淖，比薛特表示全隊都感到沮喪，但他也坦言，這2場比賽敗北的主因非常明確：「我們接連遇到兩位極其出色的投手（指前一戰的山本由伸與此戰的大谷翔平），這就是共通點。」