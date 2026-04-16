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中配立委李貞秀遭民眾黨中評會開除黨籍，黨主席黃國昌與黨團主任陳智菡更接連指控李貞秀提出「離職換錢」的主張，讓李貞秀火大開撕民眾黨，強調要捍衛名譽。對此，前幕僚吳靜怡臉書發文直言李貞秀被開除的主因，是黃國昌「無法忍受她聲量比他還大」，狠酸民眾黨只是把李貞秀當成「聲量免洗筷」，用完就丟。吳靜怡分析數據指出，李貞秀的聲量表現對黃國昌有威脅，就任首日聲量是黃國昌的7倍，且在短短70天的任期內，有24天的單日聲量超越黃國昌。她細數李貞秀創造的六大高峰，包括國籍爭議、空氣質詢，直播失言等事件。特別是在失言風波時，李貞秀的聲量甚至領先黃國昌高達10.6倍，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，即便李貞秀事後八度道歉，仍難逃被送中評會的命運。吳靜怡表示，當初民眾黨利用李貞秀的中配身份製造話題、攻擊執政黨，連柯文哲都藉此蹭熱度來轉移司法焦點。然而，李貞秀的聲量不再受控並開始反噬黨內秩序時，威脅領導核心，切割止損成為必然手段，從「護一人」轉為「逼一人」短短70天，李貞秀只不過是民眾黨的工具人。