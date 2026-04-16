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台北市信義警分局福德街派出所前副所長李俊良，因涉嫌長期包庇「鮑魚大亨」鍾文智，並利用公務權限私查個資，甚至帳戶出現260萬餘元來源不明財產，今日遭台北地檢署依圖利等罪嫌起訴，並重求刑8年。在押的李男隨即移審台北地院召開接押庭，他否認所有指控並請求交保，法官訊後裁定交保80萬元，限制住居並限制出境、出海，須接受科技設備監控防逃，可抗告。檢方調查指出，53歲的李俊良自2021年至2024年間，協助因案交保須定期報到的鍾文智「代簽」多達95次，圖利鍾男省下路程時間與油錢，方便其對外應酬。李俊良還以公務名義私自查詢鍾男2名債務人的個資，且他的帳戶內出現260萬與收入顯不相稱之款項，也交代不清來源。李男到案被羈押禁見至今約4個月外加被警局拔官，台北地檢署今起訴他涉犯圖利、洩密、偽造文書、違反《個人資料保護法》等罪嫌，求刑8年，移審北院於今天下午3點多召開接押庭。然而在接押庭上李男全盤否認犯罪，稱與鍾文智是屏東同鄉，鍾常進辦公室聊天並招待同仁吃喝，兩人也會去喝酒，強調「他邀他就請客，我約我就出錢」。李男坦承以公務之名，查詢鍾文智打聽的民眾個資，但沒交給鍾男，僅告訴被查詢者沒住在信義分局轄區，他在偵查期間僅承認「非因公查詢」、不是承認洩漏個資。至於260萬元來源不明財產，李男堅稱「都是我的錢」，來自母親贈與、親友借貸、個人投資股票、儲蓄險跟民間互助會。法官質疑借貸為何用現金存入自己帳戶，李男答得跌跌撞撞，聲稱時間久遠、手邊沒資料幫助回想。當李男請求以80萬元交保時，遭法官吐槽「不明來源財產就有260萬，只能出80萬保證金？」檢方認為李男與鍾文智交情匪淺，且鍾男目前逃亡中，李男極可能受其援助逃亡。法官准予80萬元交保，限制住居並限制出境、出海8個月。原被指為「大帳房」的司機葉仲清，因涉及轉傳個資一併被起訴，獲准20萬元交保。