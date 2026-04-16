記憶體模組大廠宇瞻受惠於記憶體市場全面復甦與強勁的拉貨動能，首季歸屬母公司淨利一口氣衝上18.62億元，年增高達1919%，不只大幅超越去年全年獲利8.6億元，若將2023年5.53億元、2024年2.79億元，以及2025年8.6億元加總的16.92億元，都仍不及2026年首季表現，可說是一季賺贏三年，而單季每股純益（EPS）高達14.54元，也創歷史新高紀錄。

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宇瞻在產品單價調漲與出貨量大增的雙引擎推升下，首季營運暴衝，第一季合併營收70.42億元寫下歷史新猷，季增124%，年增243.66%，毛利率49.27%，年增多達32.79個百分點。

面對未來依然暢旺的市場展望，宇瞻在產能與備料上已做好全面準備。為了滿足下游客戶持續湧現的強勁訂單需求，公司正積極擴大備料力度。

根據財報顯示，截至今年第一季底，宇瞻的存貨金額已攀高至83.84億元，較2025年底大幅增加了約45.7億元。

16日股價上漲2.51%，收163.5元，成交量4786張。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...