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經歷前幾日的反彈後，標普500指數與那斯達克指數15日收盤均創新高，華爾街居高思危，投資人轉趨謹慎，美股16日開盤後多空拉鋸，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌47.64點或0.10％；標普500指數下跌9.24點或0.13％；那斯達克指數下跌99.869點或0.42％；費城半導體指數下跌43點或0.47％。根據《CNBC》報導，受到美國伊朗潛在達成和平協議的前景提振，美國股市近日擺脫將去一個月來的陰霾，分析師海耶斯（Tim Hayes）表示，「就市場情緒指標和估值而言，我們基本上又回到了2月底的狀態」。不過，海耶斯補充指出，「如果我們想繼續看到股市上漲，我認為需要擴大投資範圍，而不僅僅關注科技股」。海耶斯也透露自己目前態度趨於謹慎，擔憂投資人可能過於急著追逐市場反彈行情，「我認為現在不是重新入場的好時機，許多股票都出現了強勁反彈，但這種反彈能否持續？反彈勢頭能否擴大至各領域？這些還有待觀察」。焦點個股方面，台積電ADR在盤中下跌2.9％，輝達股價也下跌1.25％，特斯拉股價則是下跌2.35％。雖然台積電剛釋出樂觀營收展望，最新財報顯示獲利超出預期，但是由於資本支出預計將比去年增長高37％，投資人對於AI熱潮的榮景仍然持審慎態度，台積電股價下跌。