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▲克魯茲本季開局手感火燙，打擊率高達.339，並已貢獻5支全壘打與13分打點。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊近期在系列賽遭到坦帕灣光芒隊橫掃，進攻端的疲軟引發紐約媒體與球迷的高度關注。為了重整旗鼓，大聯盟分析師哈頓（Ethen Hutton）提出了一項令人震驚的交易方案：洋基隊應祭出包含兩大頂級新秀在內的「3換2」大禮包，向匹茲堡海盜隊換取具備驚人長打力與速度的超級球星克魯茲（Oneil Cruz）。根據這項構想，這筆涉及4名球員的重磅交易內容如下：紐約洋基獲得： 克魯茲（Oneil Cruz）匹茲堡海盜獲得： 杜明格茲（Jasson Dominguez）、瓊斯（Spencer Jones）、拉格朗日（Carlos Lagrange）在這套方案中，洋基隊將送出隊內排名第2與第6的潛力新秀拉格朗日與瓊斯，以及已經具備大聯盟實力的「火星人」杜明格茲。這對洋基而言無疑是沉重的代價，但哈頓認為，為了爭奪自2009年以來的首座冠軍獎盃，洋基必須採取更激進的「贏在當下」的策略。克魯茲本季開局手感火燙，打擊率高達.339，並已貢獻5支全壘打與13分打點。這位去年（2025年）國家聯盟的盜壘王，合約將持續到2028年賽季結束。若洋基能順利換得克魯茲，他不僅能填補外野深度、取代葛里遜（Trent Grisham），更能為洋基打線注入稀缺的速度與長打威脅。哈頓在《運動畫刊》中寫道：「克魯茲的進攻天賦能為大聯盟頂尖打線增加更多火力，且他在總教練布恩（Aaron Boone）麾下，極有可能徹底釋放其尚未觸頂的潛力。雖然代價高昂，但回報同樣無法言喻。」洋基隊目前戰績為8勝7敗，與金鶯、光芒在分區並列。在遭到橫掃後，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）也公開表示，打線目前的狀況在於想得太複雜：「我們需要簡化打擊策略。現在大家都想攻擊看到的每一顆球，導致陷入球數落後的不利局面。如果我們能簡化策略、鎖定目標球種並接力進攻，處境會好很多。」目前此交易方案只停留在分析師構想階段，但隨著交易截止日逐漸接近，洋基是否會為了克魯茲這塊強力拼圖而放棄未來核心新秀，成為今年大聯盟轉會市場受期待的懸念操作。