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金門縣金湖鎮縣定古蹟「陳顯墓」於4月6日被發現遭人盜挖，檢警迅速展開追查，並於15日跨縣市拘提李姓嫌犯到案。檢方今（16）日偵訊至傍晚時分後，認定其涉犯多項罪嫌重大，向法院聲請羈押。位於金門縣金湖鎮的縣定古蹟「陳顯墓」，已有約623年歷史，今年4月6日清明連假期間，陳氏族人返鄉祭祖時，赫然發現墓塚遭人挖掘破壞，現場留下明顯翻動痕跡，消息傳出震驚地方。金門縣警察局獲報後，立即成立專案小組，由刑警大隊及金湖分局共同偵辦，並在縣長及金門地檢署高度關注下展開調查，檢察官同步指揮偵辦，加速釐清案情。專案小組調閱數月路口監視器畫面逐一比對，經交叉分析後鎖定台籍李姓男子涉有重嫌。檢警並於4月15日會同彰化縣警察局溪湖分局展開行動，順利將其拘提到案，並查扣相關犯案工具。據了解，李嫌除涉嫌此案外，疑似已事先掌握金門及台灣本島多處古墓位置，且曾實地前往勘查過。其中在金門地區，就曾探查約四至五處的古墓，檢方因此認定，李嫌有反覆實施盜墓行為之虞，犯罪情節重大。據警方人員表示，李嫌是看到一本名為「金門的古墓與牌坊」書籍後心生歹念，看上人煙稀少、位於金湖鎮漁村田野的「陳顯墓」，遂於今年2、3月間跨海赴金勘查、盜墓，疑似用鐵鏟破除墓龜表層花崗石片，向下挖掘，但由於整個墓塚結構由上往下分別為覆土層、三合土層、紅土層、含糯米的三合土層，因含糯米的三合土層質地堅硬，無法挖破，沒偷到東西就放棄挖掘。經檢察官偵訊後，依竊盜、毀損及違反文化資產保存法等罪嫌，向法院聲請羈押。檢方強調，金門文化底蘊深厚，素有「海濱鄒魯」之稱，對於破壞文化資產之行為，皆將依法從嚴究辦，以確保歷史古蹟得以永續保存。