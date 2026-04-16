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▲《陽光女子合唱團》票房在台票房突破7.5億，不料在英國上映前卻被影評人怒批。（圖／壹壹喜喜提供）

國片《陽光女子合唱團》改編自韓國電影《美麗的聲音》，在台灣上映後，票房已突破7.5億，刷新台灣影史紀錄，除了在中國上映外，該片也將於明（17）日在英國上映。但在上映前一天，影評人侯德（Phil Hoad）在英國《衛報》為《陽光女子合唱團》打分數，5顆星中竟只給了1顆星，直批電影過度煽情，還喊話參與演員與工作人員，「都該立刻禁止拍電影。」《陽光女子合唱團》即將在明日於英國院線上映，但不料在上映前一天，影評人侯德竟在英國《衛報》怒批該片，不只給出1星，還指出電影雖然會讓人落淚，「但更多的是惱怒、沮喪和難以置信，而非發自內心的感動。」他還直呼所有參與演員與工作人員，「都該禁止從事電影製作，直到他們不再對公眾構成威脅為止。」除此之外，影評人也進一步批評，影片一開始就充斥著煽情，結尾處獄友過多的哭戲，也讓他嘲諷：「彷彿淚水能將她們漂出監獄圍牆外。」他還表示要不是電影中的設定，就是台灣監獄設施太豪華，「牢房裡不只有軟墊遊樂設施，還有一群歡樂的獄友。」其中在合唱的戲份，影評人認為導演表面上是效仿1997年的英國喜劇電影《一路到底：脫線舞男（The Full Monty）》，也借鑑美國電影《歌喉讚（Pitch Perfect）》歌舞橋段，但因為過於輕鬆活潑，反而削弱了電影原本的調性，沒有將人物特色與背景融入合唱團劇情，「而是讓囚犯們在毫無意義的回憶片段中，以煽情的方式獨白過往。」質疑導演過於增加催淚鏡頭。他也提到在最年長囚犯罹患癌症時，女囚犯們隔著院子以歌聲安慰她的女兒，但比不上女主角之後與送養女兒的驚人做作重逢戲。影評人在文末表示，如果這樣的重逢放在現實生活中，「一定會讓台灣監獄當局、收養機構和司法體系，敲響失職的警鐘。」並無奈表示：「但這部電影就是這樣，劇情就是如此發展。」《陽光女子合唱團》以女子監獄作為背景，陳意涵飾演的「惠貞」因為殺了家暴夫入獄，在獄中生下先天性白內障女兒「芸熙」，她和獄友翁倩玉、孫淑媚、安心亞、何曼希等共組合唱團。而每位女囚犯都有屬於自己的故事，電影涵蓋了愛情、親情和友情，最重要的是「愛」、「原諒」及「遺憾。」在台灣上映後票房已突破7.5億，感人劇情與演員們的精湛演技，讓該片成功刷新台灣影史紀錄。