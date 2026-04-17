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拿到百萬發票變廢紙一張！國稅局揭原理：沒統編也一樣

為什麼會有這個規定？統一發票設立初衷曝光

▲統一發票設立「中獎機制」的初衷，是為了鼓勵「一般消費者」在購物時主動向店家索取發票，藉由消費者的力量來防堵店家逃漏稅，因此營業用途的發票都會不予領獎。（圖／Gemini生成）

就算幸運拿到中獎發票，獎金仍可能全數歸零！近日有一位 A 姓男子長期經營網路平台販售物品，取得平台開立、品名為「手續費」的 1000 元雲端發票，幸運對中當期 100 萬元大獎。雖然發票沒打上統編，最終仍無法領到獎金，國稅局也詳細解釋了其中原因。台北國稅局分享近期一起實際案例：有位 A 先生長期透過網路平台販售商品，近期幸運對中當期雲端發票 100 萬元大獎，但這張中獎發票是由拍賣平台所開立，且品名註明為「手續費」。儘管這張發票上並沒有打上公司統編，看似符合一般消費者的兌獎身分，但國稅局在例行查核中發現，A 先生未依規定辦理稅籍登記即從事營業行為，實質上仍具備「營業人」身分，因此依法判定該張發票不具給獎資格。簡單來說，事實上，統一發票設立「中獎機制」的初衷，是為了鼓勵「一般消費者」在購物時主動向店家索取發票，藉由消費者的力量來防堵店家逃漏稅。對於營業人（老闆們）來說，買賣東西本來就有義務要索取發票作為記帳或報稅的憑證。因此，無論有沒有去登記立案，總結來說，做生意取得的進項發票（例如平台手續費、進貨費、廣告費等），即便上面沒有打上統編，只要被國稅局查出是，中獎獎金都是無法兌領的。提醒小型創業者與網拍賣家們一定要特別留意這項規定，以免中了大獎卻落得一場空歡喜。