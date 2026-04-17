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▲洛杉磯道奇隊於今（15）日宣布發動交易，從費城費城人隊手中換得26歲的大型右投麥加里（Griff McGarry）。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊近期在賽場上勢不可擋，日前才剛以4：0完封對手，賽前又宣布一項令大聯盟震驚的球員交易。道奇隊正式從費城費城人隊手中換來具有驚人奪三振能力的右投麥蓋瑞（Griff McGarry）。這筆僅花費國際球員簽約金空間（International Pool Money）的交易，被美媒與球迷視為道奇隊再次「低價買進」潛力股的傑作，更有媒體狠批費城人隊警覺性太差，竟將潛力怪投送進「道奇實驗室」。根據道奇隊官方社群媒體X發布的消息，這筆交易僅涉及50萬美元的國際球員獎金空間。現年26歲的麥蓋瑞是費城人隊在2021年第五輪選入的新秀，雖然目前尚未登上大聯盟，但他具備極其驚人的火球威力和奪三振率。統計顯示，麥蓋瑞自2022年以來在小聯盟的奪三振率高達32.8%，在超過150局投球的1586名小聯盟投手中高居第34名。在6個小聯盟賽季中，他平均每9局可以飆出13.1次三振。這樁交易在社群媒體上引發熱烈討論。對費城人的決定感到不解，知名棒球帳號「@fantasyaceball」便直言：「為什麼有人會為了現金把球員賣給道奇隊？事實上，只要道奇想要你的球員，那就是一個紅色警訊，代表你肯定遺漏了這名球員身上的某些天賦。」AJ Torres則指出，麥蓋瑞的問題始終在於控球，但這正是道奇隊最擅長調整的部分，「道奇隊將會在實驗室裡創造出一頭怪獸，費城人到底在想什麼？」更有評論將此舉比喻為當初辛辛那提紅人放走火球男波爾（Joe Boyle）的失策。身為2025年世界大賽冠軍，道奇隊本季開局表現堪稱完美，前16場比賽取得12勝4敗的佳績，目前在主場戰績為7勝3敗。球隊在擁有大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）等頂級球星的情況下，依然不斷透過小規模交易補強投打深度，展現出強烈的連霸企圖心。相較之下，費城人隊目前戰績為8勝8敗，在國聯東區僅排名第3。去年季後賽，費城人隊正是在分區系列賽中敗給了最終奪冠的道奇隊。麥蓋瑞的加入將為道奇隊的牛棚甚至先發輪值提供更多彈性。