我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞在因「跑者膝」缺陣兩個月後重返賽場，他坦言回歸的動力之一，是覺得對在這段艱難時期獨自扛起球隊的格林有所虧欠。（圖／美聯社／達志影像）

在16日勇士隊菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）站上罰球線準備鎖定勝局的那一刻，柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）這對合作超過十年的老搭檔，在後場深情相擁。這場驚心動魄的附加賽生死戰，金州勇士最終以126：121逆轉洛杉磯快艇，不僅延續了賽季，更讓全聯盟看到了那股熟悉的「冠軍DNA」。比賽剩餘50.4秒時，柯瑞用一記招牌的後撤步三分球反超比分，為他全場35分的表現寫下完美結尾。這記進球源於他與格林超過十年的默契。柯瑞當下察覺了快艇的防守漏洞，給了格林一個手勢，隨即接獲回傳球精準入網。勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）賽後激動地對著全聯盟發出豪語：「今晚，我們重新找回了自我，我們再次成為了冠軍。這對外界來說可能聽起來很瘋狂，畢竟這只是場附加賽。但我不在乎，這絕對是絕美的畫面。」科爾甚至在更衣室告訴球員，這場逆轉勝的意義與黃金王朝時期的任何一場季後賽勝利相比都毫不遜色。勇士能從末節一度落後13分的深淵中爬起，格林在防守端的表現至關重要。全場貢獻4次抄截的格林，在關鍵第四節完全鎖死了快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）。雷納德在比賽最後8分鐘僅獲得1次出手（終場前無關痛癢的扣籃除外），全場面對格林防守時7投僅3中。雷納德賽後也對格林表示尊敬，稱其為「名人堂級的防守球員」。此外，新加入勇士的＝霍福德（Al Horford）在第四節連續命中4記三分球，填補了雙核心在銜接段的火力空缺。柯瑞在因「跑者膝」缺陣兩個月後重返賽場，他坦言回歸的動力之一，是覺得對在這段艱難時期獨自扛起球隊的格林有所虧欠。柯瑞賽後表示：「這就是你一整年、整個夏天努力工作的目標。雖然我們還沒保證能進入季後賽系列戰，但像今晚這樣的時刻，讓一切辛苦都值得了。」針對外界曾有聲音認為勇士應該讓柯瑞提早關機去拚狀元籤，科爾在記者會上大力拍打桌子反駁：「這就是為什麼史蒂芬（柯瑞）要回來！這是他的使命，這就是他。只要他能競爭，他就會戰鬥到底。」贏下這場史詩級的勝利後，勇士隊將前往鳳凰城挑戰太陽隊。周六這場單場淘汰賽的勝者，將正式獲得西區第8順位並挑戰奧克拉荷馬雷霆；敗者則直接開始放暑假。