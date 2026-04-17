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金州勇士隊16日的在附加賽生死戰中，靠著柯瑞（Stephen Curry）狂轟35分的巨星表現擊敗洛杉磯快艇。這場勝利不僅延續了勇士的賽季，更讓管理層看清一個現實，只要38歲的柯瑞還在場上，球隊就應在今夏不計代價地「梭哈」（All-in）進行最後一兩次的奪冠衝刺。而在眾多球星目標中，美媒認為，雷納德（Kawhi Leonard）可能是比「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）更完美的補強人選。雖然外界普遍認為公鹿隊的字母哥是勇士的首選，但勇士隊媒體指出，雷納德在場上的「全能得分點」特質，其實更能輔助柯瑞。報導分析，若引進阿德托昆博，他在禁區的強大威脅固然驚人，但勇士目前的陣容中已有格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）兩位缺乏外線穩定度的球員，這可能導致進攻空間變得擁擠。反觀雷納德具備三層級的得分手段，本季場均27.9分且三分球命中率高達38.7%，生涯三分命中率更是精準的39.1%。雷納德的投射能力能為柯瑞拉開空間，形成真正無死角的進攻體系。交易籌碼的考量上，雷納德也具備優勢。雖然字母哥的天花板更高，但要換取這位正值巔峰的MVP球星，勇士可能得掏空所有選秀權與年輕資產。相比之下，雷納德雖然也有傷病史，但他在本賽季的出賽數甚至比字母哥還多，且34歲的他較不可能要求一份長期且高昂的頂級續約。這意味著勇士在換取這位兩屆總決賽MVP（Finals MVP）時，能保留更多未來資產，並避開長期薪資空間被鎖死的風險。柯瑞在對戰快艇的比賽中，末節獨拿11分，全場三分球12投7中，用行動證明即便年近40，他依然是聯盟最頂尖的射手與贏球保證。《舊金山紀事報》直言：「不管勇士下一場會不會輸給太陽，或者季後賽會不會被雷霆橫掃，柯瑞都值得球隊為他再進行一次大動作補強。」目前關於雷納德與金融公司Aspiration的調查案仍未結案，若他的合約最終被判定有瑕疵而成為自由球員，勇士甚至有機會直接簽下他。即便需要透過交易，雷納德5030萬美元的合約對於亟欲奪冠的勇士而言，仍是一項值得承受的投資。勇士隊在這個夏天面臨轉型，是該追求天花板更高的阿德托昆博，還是更符合體系、代價較低的雷納德？從昨日擊敗快艇的比賽來看，圍繞柯瑞建立一套具備空間感與防守韌性的陣容是首要任務。雷納德在攻防兩端展現的頂級實力，或許正是助柯瑞拿下第五冠的最強拼圖。