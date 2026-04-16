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效力日職西武獅的台灣巨砲林安可，今（16）日面對歐力士以先發第4棒指定打擊出賽，四局上敲出左中外野射牆二壘安打，本場總計3打數敲1支長打，後續跑回全隊唯一1分，西武獅終場1：7輸球苦吞3連敗，3連戰遭到歐力士橫掃，戰績6勝10敗1和仍位居洋聯第5。林安可此役首局首打席就獲得打擊機會，但遭到歐力士先發、2024年選秀第2指名的寺西成騎三振，但第2打席、4局上就討回顏面，1壞球情況下鎖定直球揮擊，一棒打出中左外野射牆二壘安打，下一棒超級新人小島大河敲出適時安打，把林安可送回本壘，助隊攻下首分。儘管西武獅成為領先方，但歐力士後續靠著當家游擊手紅林弘太郎2分打點逆轉，8局上再補進4分，全場掃進14支安打攻下7分，終場7：1贏球，帶著橫掃氣勢明天迎接軟銀與先發投手徐若熙。至於林安可，後續2打席則敲出右外野飛球出局、以及四壞球保送，本場總共3打數1安打，本季累積16場出賽、56打數敲出13支安打、7支長打中包含1轟，有2次保送與13K，賽後打擊率微幅上升到2成32。