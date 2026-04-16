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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（16）日靠著洋投喬登（Jordan Balazovic）7局失2分好投，以7：3擊退樂天桃猿，收下客場2連勝。喬登本季首度投滿7局，賽後他表示，比賽前段的時間有點拖太久，導致他身體有些遲鈍，加上此役伴隨著雨勢，讓他不得不改變習慣進到更衣室吹冷氣「冷靜自己」，「今天能在淺球數就取得領先，也沒投出無效果、無謂的球，這是我今天認為有執行到位的地方。」喬登來台後首度交手桃猿打線，交手桃猿洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney），他主投7局失2分，被敲出5安，另外送出5次三振、1次保送，連2場繳出優質先發，靠著打線幫忙，順利拿下本季第2勝。喬登賽後表示，此役投球狀況不錯，「前面的比賽時間可能有拖長一點，節奏比較慢一點，感覺身體狀況有一點遲鈍。可是隨著比賽進行，有慢慢有找回感覺，找回球速、控球，狀態是隨著比賽有慢慢找回來。」今日桃園天氣不穩定，喬登前5局幾乎是伴隨著雨勢投球，他透露在正常狀況下，會在休息室休息，「可是今天像這種狀況，就會到更衣室吹冷氣，冷靜下來，把身體狀況調配回來。」談到第7局的亂流，喬登認為最可惜的是滿壘遇到馬傑森的打席，「雖然有拿到球數領先，可是最後被打的球位置沒有執行好，形成高飛犧牲打。」喬登直言，對方打線一定會在後面的局數做出調整，「我更應該把球執行到位，不能鬆懈，需要更確實一點。」此役喬登投滿7局，是他來台後投最長的一役，「今天能在淺球數就取得領先，也沒投出無效果、無謂的球，這是我今天認為有執行到位的地方。」喬登認為，前2場先發球數用太多，導致於無法將局數拉更長。