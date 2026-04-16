半導體建廠周邊供應鏈近期狂飆，廠務工程黑馬股矽科宏晟因近期股價連續大漲，多次達到主管機關的注意交易資訊標準。應櫃買中心要求，今（16）日公告3月稅後純益達3400萬元，年增42%，單月每股稅後純益（EPS）為0.91元，年增23%，獲利動能表現亮眼。

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矽科宏晟是由日本知名化學大廠關東化學（KantoChemical）與台灣團隊合資成立，核心業務為提供高科技廠房的化學品供應系統以及相關的廠務工程。

挾著半導體廠務題材，矽科宏晟近期的股價走勢狂飆，4月以來股價大漲51%，從264元上漲至高點403元，16日收在375.5元。

矽科宏晟今年首季合併營收達9.38億元，季減8.6%，但年增33%，創下歷年同期新高的好成績。

2025年矽科宏晟合併營收為38.16億元，受產品組合與工程認列進度影響，毛利率為23.26%，全年稅後純益4.29億元，全年EPS仍高達12.98元，穩賺逾一個股本。

矽科宏晟日前已決議，擬配發每股7元的現金股利，公司預計將於6月24日召開股東常會。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...